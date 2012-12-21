Зурабов не знає офіційної позиції з приводу скасування зустрічі Януковича і Путіна

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявляє, що не знає офіційної позиції з приводу скасування зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна, яка повинна була відбутися 18 грудня в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Зурабов сказав у коментарі журналістам.

«Я нічого не знаю про офіційну позицію. Знаю лише, що це рішення ухвалювалося спільно двома президентами», - сказав посол.

За словами М.Зурабова, наступного дня президенти провели коротку телефонну розмову, в ході якої підтвердили свої доручення експертам продовжувати відпрацьовувати нюанси угоди про співробітництво двох країн у енергетичній сфері.

М.Зурабов додав, що на момент, коли ухвалювалося рішення про перенесення терміну візиту, на думку двох президентів, угода про співробітництво в енергетичній сфері, «виявилася узгодженою в недостатньому ступені».

Він зазначив, що зустріч В.Путіна і В.Януковича мала сенс лише в тому випадку, якщо б була можливість підписати конкретні документи.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено вранці того ж дня.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі президентів України та Росії визначено актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній та торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили в прес-службі.