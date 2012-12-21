ТОП-10 (21 грудня)

Чистий прибуток «Нафтогазу» за 2011 рік становив 10,54 млрд грн

Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності - Теффт

Під час підготовки візит Януковича до Москви "розрісся" до триденного

Зустріч Януковича та Путіна до кінця року не планується, заявив Зурабов

Співвласник «Дельта Банку» Лагун заявив, що купує «Кредитпромбанк» за 1 долар

Видача держгарантій для «LNG-терміналу» передбачена в держбюджеті-2013

Долар на міжбанку подешевшав дуже сильно

Лукашенко хотів би побудувати у Білорусі і другу АЕС

Працівники зони відчуження ЧАЕС готують акцію протесту у зв’язку з невиплатою зарплати

Євросоюз і Росія не домовилися про питання Третього енергопакету

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Чистий прибуток «Нафтогазу» за 2011 рік становив 10,54 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» одержала в 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн, йдеться в аудованій консолідованій звітності компанії.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік компанія одержала чистий збиток за МСФЗ у розмірі 12,155 млдр грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за 2011 рік становила 105,051 млрд грн, тоді як у 2010 році компанія одержала виручку 90,192 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за 9 місяців 2012 року одержала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності у розмірі 4,559 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності - Теффт

Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності, особливо враховуючи потенційні поклади сланцевого газу.

Таку думку висловив Посол США в Україні Джон Теффт у своїй статті в газеті KyivPost.

Він нагадав, що в результаті встановлення ринкової ціни на газ інші країни посткомуністичного табору змушені були різко скоротити споживання енергії, що було поштовхом для більшого використання внутрішніх джерел енергії і зробило їх прибутковими.

«Подібні зміни мають відбутись тут. Україна має достатньо ресурсів, аби бути практично енергонезалежною – особливо зважаючи на «революцію сланцевого газу», яка пішла зі США, і власні українські потенційні резерви сланцевого газу», – заявив посол.

Він вважає, що подібний розвиток ситуації докорінно міг би змінити енергетичні відносини між Україною та Росією та розірвати взаємозалежність, яка не відповідає інтересам жодної зі сторін.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, Україна в найближчі 5-10 років планує вийти на видобуток сланцевого газу в обсязі 20-30 млрд кубометрів щорічно.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції та Норвегії.

Нагадаємо, влада України, більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений в країну газ, пробують також знизити свою залежність через низку проектів щодо диверсифікації поставок "блакитного палива". Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку і покупка газу в інших постачальників.

Довідка УНІАН. Україна, яка залишається одним з найбільших споживачів російського газу, з початку року оголосила про намір знизити його покупку до 27 млрд куб. м газу з 40 млрд куб. м у минулому році, що також на 25 млрд куб. м менше, ніж передбачено підписаним у 2009 році десятирічним газовим контрактом.

Українська влада пояснює скорочення закупівель невиправдано високою ціною російського палива для українців, яке обходиться країні дорожче, ніж більшості клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол., у четвертому кварталі - 430 дол.

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Під час підготовки візит Януковича до Москви "розрісся" до триденного

Україна та Росія ведуть роботу з підготовки державного візиту Президента України Віктора Януковича до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Йде підготовка до державного візиту Віктора Федоровича Януковича до Російської Федерації», - сказав М.Зурабов.

Він зазначив, що розробляється варіант не дводенного, як завжди прийнято проводити державний візит, а триденного візиту.

У третій день візиту, зазначив М.Зурабов, президенти України та Росії планують провести в Нижньому Новгороді Українсько-російський форум міжрегіонального співробітництва.

При цьому М.Зурабов не уточнив можливу дату візиту. Лише зазначив, що дату проведення Форуму міжрегіонального співробітництва, який буде присвячено обговоренню питань співробітництва в транспортній сфері, було перенесено через проведення виборів до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України зазначала, що темами зустрічі президентів України та Росії були визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній та торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили в прес-службі.

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Зустріч Януковича та Путіна до кінця року не планується, заявив Зурабов

Зустріч президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна до кінця року не планується

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

«До кінця року зустріч не планується», - сказав він.

Посол припускає, що така зустріч могла б відбутися в першому кварталі наступного року.

«Якщо щось у домовленостях було переосмислено лідерами двох країн, так, що вони дали додаткові доручення експертам працювати над ними, то ця робота потребуватиме деякого часу. Якби мене запитали про який час йде мова, я думаю, що в межах кварталу», - сказав М.Зурабов.

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Співвласник «Дельта Банку» Лагун заявив, що купує «Кредитпромбанк» за 1 долар

Співвласник «Дельта Банку» (м. Київ) Микола Лагун купує «Кредитпромбанк» (м. Київ) за символічну ціну 1 долар. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «Економічна правда».

«Ми справді досягли згоди з усіма акціонерами «Кредитпромбанку» про придбання 100%-го пакету його акцій. Зараз ми проходимо процедуру узгодження угоди в Антимонопольному комітеті України та Нацбанку...», - сказав Лагун.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. представник одного з кредиторів «Кредитпромбанку» заявив агентству, що міноритарії «Кредитпромбанку», які стали його акціонерами в результаті реструктуризації заборгованості банку перед кредиторами, ухвалюватимуть консолідоване рішення про можливий продаж акцій.

У жовтні 2010 року пул іноземних кредиторів домовився про реструктуризацію заборгованості «Кредитпромбанку» на загальну суму 400 млн дол. У результаті домовленостей була здійснена конвертація короткострокових кредитів на загальну суму близько 300 млн дол. у більш довгі інструменти, інша частина - на рівні 100 млн дол. інвестована в акціонерний капітал.

Для придбання акцій кредиторами була створена кіпрська компанія Kalouma Holdings Limited, яка в результаті проведеної в 2011 році допемісії стала власником 47,783% «Кредитпромбанку».

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створене в 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 12,548 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 9,931 млрд грн, зобов'язання - 10,433 млрд грн, статутний капітал - 2,636 млрд грн, власний капітал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» у січні-вересні ц.р. отримав чистий прибуток 2,9 млн грн.

Основними акціонерами банку є компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.

Акціонерами компанії Kalouma Holdings Limited є 28 іноземних фінансових інститутів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку.

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Видача держгарантій для «LNG-терміналу» передбачена в держбюджеті-2013

Видача державних гарантій для національного проекту «LNG-термінал», який дозволить Україні почати альтернативні поставки газу, передбачена в Державному бюджеті наступного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України з посиланням на главу відомства Владислава Каськіва.

«Видача держгарантій для національного проекту «LNG-термінал» передбачена в держбюджеті наступного року. Вороги не дочекаються ліквідації проекту, як і кінця світу», - зазначив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, на ранковому закритому засіданні Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду, що викликала скандал, про співробітництво з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

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Долар на міжбанку подешевшав дуже сильно

У п'ятницю, 21 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0910/8,1000, до 12:00 ціни впали до 8,0600/8,0750, а на час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,0580/8,0610.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2632/36, до 12:00 ціни знизилися до 0,2621/25. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7320 (+0.0180).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3180/1,3250. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6810/10,6945, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 10,6350/10,6585. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6380/10,6455.

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Лукашенко хотів би побудувати у Білорусі і другу АЕС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання побудувати і другу АЕС у Білорусі, крім тої, що вже будується в Гродненській області.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таку заяву він зробив сьогодні, 21 грудня, на зустрічі зі студентами і викладачами Білоруського державного університет інформатики і радіоелектроніки.

«Я б хотів і другу АЕС побудувати в Білорусі. Будівництво АЕС дасть велику економію коштів, які зараз витрачаються на імпорт енергоресурсів. Якщо цього року Білорусь споживе близько 22 млрд куб. м газу, то після зведення своєї АЕС Білорусь зможе відмовитися від імпорту 5 млрд куб. м газу», - заявив О.Лукашенко.

За його словами, росіяни, дізнавшись про його бажання побудувати другу АЕС, сказали, що готові побудувати на нинішній станції, що будується, третій енергоблок (в даний час на білоруській АЕС в Островці планується зведення двох енергоблоків – УНІАН).

Довідка УНІАН. Контрактна угода на спорудженян першої черги АЕС на території Білорусі була підписана 11 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі компанією «Атомстройекспорт» (Росія) і дирекцією будівництва АЕС. Угода визначає основні положення генерального контракту на будівництво під ключ двох енергоблоків АЕС загальною потужністю до 2400 МВт з реакторною установкою В-491. Передбачено, що білоруська АЕС споруджуватиметься на умовах повної відповідальності генерального підрядника.

Для будівництва АЕС обрано проект «АЕС-2006» ВАТ «Санкт-Петербурзький Атоменергопроект». Атомна станція буде розміщена на Островецькому майданчику в Гродненській області. Перший блок АЕС планується ввести в лад у 2017 році, другий – у 2018 році.

Під будівництво АЕС Росія виділяє Білорусі пільговий держкредит у розмірі до 10 мільярдів доларів строком на 25 років.

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Працівники зони відчуження ЧАЕС готують акцію протесту у зв’язку з невиплатою зарплати

Профспілкові комітети підприємств, які працюють у зоні відчуження ЧАЕС, готуються до акції протесту, призначену на 28 грудня, у зв’язку з невиплатою заробітної плати персоналу.

Про це УНІАН повідомили у первинній профспілковій організації ЧАЕС.

За їхніми даними, на сьогодні заборгованість становить 1,5 місяці.

Як зазначають у профспілці, у відповідь на неодноразові звернення Міністерства надзвичайних ситуацій України було дане доручення прем’єр-міністра від 24 листопада 2012 року про забезпечення фінансування затверджених бюджетних програм. Минув майже місяць, однак доручення не виконано.

До того ж у профспілці звертають увагу, що, враховуючи повідомлення Держказначейства про припинення розрахункових та платіжних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів за незахищенними статтями 25 грудня, а за захищенними - 27 грудня, існує високий ризик, що заборгованість не буде погашена до кінця поточного року.

Отже, відсутність чітких перспектив із погашенням заборгованості та зростання соціальної напруги серед персоналу призвели до рішення про проведення акції протесту, наголосили в профспілці.

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Євросоюз і Росія не домовилися про питання Третього енергопакету

Європейський Союз та Росія знову не домовилися з питань, пов’язаних з реалізацією в ЄС положень так званого Третього енергопакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Росія повідомили Президент Росії Володимир Путін та Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

«Є чинний документ, який лежить в основі наших відносин з ЄС. Стаття 34 каже про непогіршення діяльності компаній обох сторін на території одна одної», - сказав він.

При цьому В.Путін зазначив, що схвалення Третього енергопакету та його застосування Росія вважає порушенням 34 статті базової угоди між РФ і ЄС, а дії окремих країн-членів Євросоюзу – конфіскацією російських інвестицій.

Російський Президент також піддав критиці закиди ЄС на адресу Росії щодо прив'язки ціни газу до ціни нафти, зазначивши, що Росія не брала на себе нових зобов'язань щодо формування цін на газ під час вступу до Світової організації торгівлі.

У свою чергу Ж.М.Баррозу наголосив, що Єврокомісія вважає, що ЄС виконує всі свої міжнародні угоди.

«Наш режим – недискримінаційний і повністю відповідає нашим угодам, оскільки він передбачає більшу лібералізацію ринку», - сказав Президент Єврокомісії.

«Ваші компанії вітаються на нашому ринку, однак вони повинні виконувати наші правила», - додав він.

Ж.М.Баррозу також зазначив, що в питанні формування цін на газ головна проблема полягає не у прив'язці їх до цін на нафту, а в ціноутворенні для країн, які переважно залежать від одного постачальника, – Росії.

Після того як Президент Єврокомісії завершив пояснювати свою позицію, Президент Росії вирішив додати ще кілька фраз.

«Ось мій друг, пан Баррозу, так довго та емоційно пояснював позицію, тому що відчуває, що неправий, винний», - сказав В.Путін.

Стосовно прив’язки цін на газ до цін нафту Президент Росії додав, що таку практику вигадала не Росія, а Нідерланди.

Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС схвалив у 2009 році. Він викликає незадоволення з боку Росії, оскільки спрямований на розподіл вертикально-інтегрованих енергетичних компаній.

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