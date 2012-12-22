У понеділок ПР і опозиція обговорять проект постанови ВР на підтримку євроінтеграції

У понеділок, 24 грудня, фракція Партії регіонів проведе консультації з опозицією стосовно проекту постанови на підтримку євроінтеграції України та підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заступник голови фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» у п'ятницю ввечері, повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка.

За його словами, Україна повинна дати Євросоюзу чіткий сигнал про те, що європейський вектор є головним у зовнішній політиці нашої країни.

«Євроінтеграція залишається для нас основним зовнішньополітичним курсом. Це вигідно для нас у середньостроковій перспективі. Тому я зареєстрував у Верховній Раді проект постанови на підтримку євроінтеграції та підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Я вважаю, що парламент має ухвалити цей документ, який дасть сигнал європейцям про те, що європейський вектор залишається для нас головним», - сказав С.Тігіпко.

Він висловив упевненість, що цей документ підтримає фракція Партії регіонів, а також сподівання, що підтримка буде і з боку опозиції. «У понеділок ми проведемо консультації з опозицією, і сподіваюся, зробимо спільну заяву», - зазначив депутат.

С.Тігіпко додав, що в цьому питанні Україні потрібно брати приклад з Польщі та країн Балтії, де політичні партії, незважаючи на різну ідеологію, були одноголосними в підтримці європейських прагнень своїх країн.

«Ми не повинні думати про розбіжності. Головне - що отримає наша економіка в результаті євроінтеграції. Виграє також соціальна сфера: сьогодні зарплати і пенсії у найбідніших країнах Євросоюзу в рази більші, ніж в Україні. Крім того, країни, які інтегрувалися в Євросоюз, пройшли процес модернізації своїх економік та зміцнення демократичних принципів», - сказав С.Тігіпко.

«Сподіваюся, що в лютому-березні ми будемо мати спрощений візовий режим з Європейським Союзом, а в листопаді підпишемо Угоду про асоціацію, яка відкриє Зону вільної торгівлі з ЄС. Зараз м'яч на нашому боці. Європейці дають нам дуже хороші сигнали, і тому, я вважаю, ми реально можемо підписати угоду і отримати спрощений візовий режим», - зазначив він.

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