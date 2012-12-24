Президент Італії розпустив парламент у зв'язку з урядовою кризою

Президент Італії Джорджо Наполітано у суботу розпустив національний парламент у зв'язку з урядовою кризою, наголошується в заяві президентської канцелярії.

Як передає РІА Новости, перед цим, згідно італійської конституції, глава держави прийняв у себе спікерів обох палат законодавчого органу.

Після розпуску парламенту на Апеннінах мають відбутися парламентські вибори, які, швидше за все, пройдуть 24 лютого, оскільки, згідно з основним законом країни, голосування має бути призначено протягом 70 днів після розпуску парламенту.