Президент Італії розпустив парламент у зв'язку з урядовою кризою
08:59, 24 грудня 2012Різне
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Президент Італії Джорджо Наполітано у суботу розпустив національний парламент у зв'язку з урядовою кризою, наголошується в заяві президентської канцелярії.
Як передає РІА Новости, перед цим, згідно італійської конституції, глава держави прийняв у себе спікерів обох палат законодавчого органу.
Після розпуску парламенту на Апеннінах мають відбутися парламентські вибори, які, швидше за все, пройдуть 24 лютого, оскільки, згідно з основним законом країни, голосування має бути призначено протягом 70 днів після розпуску парламенту.
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