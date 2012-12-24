Президент звільнив і призначив низку міністрів та інших чиновників

Президент України Віктор Янукович відправив у відставку міністра фінансів Юрія Колобова, який обіймав цю посаду з лютого 2012 року.

Про це йдеться в указі Президента на сайті глави держави.

До призначення міністром фінансів Ю.Колобов обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України.

Також у зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів України Віталій Захарченко звільнений з посади міністра внутрішніх справ, Юрій Бойко - з посади міністра енергетики та вугільної промисловості і Костянтин Грищенко - з посади міністра закордонних справ.

Президент України також звільнив Едуарда Ставицького з посади міністра екології та природних ресурсів. Е.Ставицький обіймав цю посаду з 20 квітня поточного року. Перед цим він обіймав посаду голови Державної служби геології та надр України.

В.Янукович відправив у відставку главу Державної податкової служби України Олександра Клименка, який обіймав цю посаду з листопада 2011 року. До призначення головою ДПСУ О.Клименко обіймав посаду першого заступника глави Державної податкової служби України. До призначення в Київ О.Клименко очолював Державну податкову адміністрацію в Донецькій області.

В.Янукович звільнив з посад низку членів Кабінету міністрів. Своїм рішенням Президент звільнив Раїсу Богатирьову з посади віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я України. Також звільнені Дмитро Саламатін з посади міністра оборони України та Михайло Кулиняк - з посади міністра культури України.

Президент звільнив голову Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном Дмитра Колєснікова.

В.Янукович відсторонив Олександра Вілкула з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Олена Лукаш звільнена з посади радника Президента - представника Президента в Конституційному Суді України та призначена на посаду міністра Кабінету міністрів.

Президент своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України.

В.Янукович призначив Ігоря Прасолова міністром економічного розвитку і торгівлі замість Петра Порошенка. З квітня 2012 І.Прасолов очолює раду Національного банку України. Він також є депутатом Верховної Ради, входить у фракцію Партії регіонів.

Президент призначив Олега Проскурякова на посаду міністра екології та природних ресурсів. О.Проскуряков з 16 травня 2012 обіймав посаду голови Державної служби геології та надр України.

В.Янукович призначив Геннадія Темника міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Г.Темник з квітня 2010 року обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Президент призначив Наталію Королевську міністром соціальної політики України. На парламентських виборах 2012 року Н.Королевська йшла на чолі списку політичної партії "Україна - Вперед", що набрала 1,58% голосів виборців.

В.Янукович своїм указом призначив Володимира Козака міністром інфраструктури України. З березня 2011 року В.Козак обіймав посаду генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця".

Президент України призначив Дмитра Колєснікова головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Івана Мовчана - головою Вінницької обласної державної адміністрації.

В.Янукович призначив Леоніда Кожару міністром закордонних справ України. Л.Кожара є народним депутатом від Партії регіонів.

Президент перепризначив міністром аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка.