Президент розподілив обов’язки між віце-прем’єр-міністрами - указ

Президент України своїм указом розподілив повноваження між новопризначеними віце-прем'єр-міністрами України.

Про це сказано в указі глави держави, розміщеному на офіційному сайті.

Зокрема, як сказано в указі, до сфери відповідальності першого віце-прем'єр-міністра С.Арбузова входить здійснення аграрної і продовольчої політики, політики економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, питань фінансів, доходів і зборів.

Відповідальність віце-прем'єр-міністра Ю.Бойка поширюється, згідно з указом, на сферу екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості і промислової політики.

До сфери відповідальності віце-прем'єр-міністра О.Вілкула входять питання інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїми указами звільнив з посад міністра енергетики та вугільної промисловості Ю.Бойко, голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула. Іншими указами глава держави призначив С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра, Ю.Бойко - на посаду віце-прем'єр-міністра і О.Вілкула - на посаду віце-прем'єр-міністра.