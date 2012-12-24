ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «"Альфа-Груп" вбирає воду», в якому пише: Cтруктура "Альфа-Груп" купує контрольний пакет акцій компанії IDS Borjomi, що володіє такими відомими марками, як "Миргородська", "Моршинська", "Боржомі" і "Трускавецька". У родини спадкоємців Бадрі Патаркацишвілі залишиться міноритарна частка в бізнесі IDS Borjomi, чиї активи в Україні і Росії поки перебувають під арештом. Учасники ринку очікують, що тепер проблем із владою в компанії буде менше: у п'ятницю в МЗС РФ вже заявили, що заборонені з 2006 року грузинські продукти можуть повернутися на російський ринок...

http://kommersant.ua/doc/2097270

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зворотній бік ГТС», в якому пише: У переговорах про створення консорціуму на базі газотранспортної системи (ГТС) більше не беруть участь представники ЄС. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов на конференції "Підсумки виборів в Україні та перспективи російсько-української співпраці", яка проходила в Києві в п'ятницю, заявив, що зараз переговори ведуться тільки з його країною і, за даними "Комерсант", можуть завершитися вже в I кварталі наступного року. Експерти називають таке рішення необачним: рано чи пізно "Газпром" знову підвищить ціну на газ, а Україна ризикує втратити контроль над своєю ГТС...

http://kommersant.ua/doc/2097320

* * *

«Сегодня» в публікації «Екокарта Дніпропетровщини. Де забруднення повітря на межі катастрофи» пише: Дніпропетровські вчені з НГУ розробили унікальну методологію оцінки екологічної ситуації, яка найточніше показує картину впливу довкілля на здоров'я людей. Цікаво, що ключовим моментом цього методу є вивчення живої клітини - рослин і навіть людини...

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/butony-rasskazali-gde-opasno-zhit.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: візит, який не відбувся, кадрові призначення, які не відбулися, «покращений» бюджет і послідовна приватизація» пише: Головні очікувані події тижня - кадрові призначення в Кабміні і переговори Януковича і Путіна - не відбулися. Інтрига з цих питань тільки зростає. А ось макропоказники продовжують знижуватися...

http://economics.unian.net/ukr/detail/151344

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Під лежачий український "вектор" інвестиції не течуть» пише: Іноземні інвестори йдуть з України, або відкладають початок або розширення проектів. Основні перешкоди: відсутність потрібного державного сприяння і невизначеність зовнішньополітичного курсу - або до МС, або до ЄС. Індекс інвестпривабливості від ЕВА - найнижчий за останні 4 роки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/151192

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Україна заробить на російському авіазамовленні 19 млрд рублів» пише: Федеральні міністерства підготували єдиний авіазаказ, як того хотів президент Володимир Путін. За словами джерела в уряді, всього за період з 2012 по 2020 рік за виробленим планом влада закупить 105 літаків на 258,3 млрд рублів. З них, як з'ясували «Известия», близько 19 млрд дістанеться Україні - як оплата комплектуючих для Ан-148 і роялті українському державному холдингу «Антонов». «Суперджет» з того ж класу і цінової категорії в $ 30-35 млн замовлять всього п'ять штук...

http://izvestia.ru/news/542085

(УНІАН)