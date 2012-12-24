Прасолова призначено замість Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі

Президент України призначив Ігоря Прасолова міністром економічного розвитку і торгівлі, йдеться в тексті указу глави держави.

З квітня 2012 І.Прасолов очолює Раду Національного банку України. На останніх парламентських виборах він отримав мандат депутата Верховної Ради за партійним списком Партії регіонів (був під номером 68).

І.Прасолов також обирався депутатом Верховної Ради п'ятого та шостого скликань.

У 2000-2005 роках він обіймав посаду генерального директора керуючої компанії «Систем Кепітал Менеджмент», яку контролює бізнесмен Рінат Ахметов.

На початку 2000-х років І.Прасолов очолював наглядові ради металургійного комбінату «Азовсталь» і «Харцизького трубного заводу».

Як говориться в тексті оприлюдненого в понеділок резидентського Указу «Про деякі заходи щодо оптимізації системи органів виконавчої влади» в сферу своїх підшефних міністром економічного розвитку і торгівлі відомств увійшли: Держслужби експортного контролю та статистики, Держагентства з енергоефективності та енергозбереження і Держагентство резерву України, Держінспекції з контролю за цінами та з питань захисту прав споживачів.

До обрання депутатом парламенту пост міністра економічного розвитку і торгівлі з березня 2012 року обіймав Петро Порошенко.