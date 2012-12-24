Президент звільнив Хорошковського

Президент України Віктор Янукович своїм Указом звільнив Валерія Хорошковського з посади першого віце-прем'єр-міністра України у зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів України.

Текст указу від 24 грудня 2012 року розміщено на офіційному сайтиі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ц. р. В.Хорошковський подав Президенту В.Януковичу заяву про відставку з посади першого віце-прем'єра у зв'язку із незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра. В.Хорошковський вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».

Нагадаємо, сьогодні голова держави призначив першим віце-прем’єром Сергія Арбузова.