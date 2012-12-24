Саламатін буде радником Президента з питань безпеки та оборони

Колишній міністр оборони України Дмитро Саламатін буде призначений на посаду радника Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні В.Янукович, представляючи керівному складу Міністерства оборони нового міністра Павла Лебедєва.

«Для нього (Саламатіна – УНІАН) залишається бажання працювати в нашій команді. Він дав згоду. Тому Дмитро Альбертович буде призначений найближчим часом, після оформлення відповідних документів, радником Президента з питань безпеки й оборони», - сказав В.Янукович.

За словами Президента, П.Лебедєв має досвід і відповідну освіту, і його призначення було погоджене з представниками парламентської більшості.

Кандидатуру П.Лебедєва, за словами глави держави, запропонував прем'єр-міністр України Микола Азаров.

У свою чергу, Д.Саламатін зазначив, що неодноразово звертався до В.Януковича з проханням звільнити його з посади міністра оборони у зв’язку із «необхідністю привести своє здоров’я до ладу».

Д.Саламатін подякував представникам Міноборони за роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Новий склад Кабінету Міністрів (фото)