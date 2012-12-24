Експерти: новий уряд підтримуватиме будь-які рішення Президента

Експерти вважають, що новопризначений уряд підтримуватиме будь-які рішення Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що новий уряд є технократичним. Про це він сказав під час круглого столу в Києві, оцінюючи призначений сьогодні Президентом України новий склад Кабінету Міністрів.

За його словами, цей уряд “підтримуватиме будь-які рішення Президента України”, оскільки міністри не є політиками. Він додав, що “при цій формі правління, коли міністри не затверджуються Верховною Радою України, коли не представляють свого бачення, вони не можуть називатися політичними фігурами”. “Це, дійсно, технократи, які призначаються однією людиною одним розчерком пера”, - додав В.Бала.

Президент Центру системного аналізу і прогнозування Ростислав Іщенко вважає новопризначений уряд “технічним Кабінетом Міністрів України”. “З таким урядом можна вступати в Аляску, в Канаду, в Антарктиду, в Митний союз, в Європейський Союз і в принципі протиріч не буде. Скаже Президент, що вранці вступаємо в ЄС, а ввечері - в Митний союз, а завтра зранку ми встали і будемо вступати в ЄС, МС, Австралію і відразу всюди. І головне, що кожен міністр скаже, що все це правильно, бо це наймудріше рішення Президента України”, - додав він.

Керівник корпорації стратегічного планування «Гардарика» Костянтин Матвієнко зазначає, що “нинішній уряд з'явився зранку, як Пилип з конопель вискочив”. За його словами, це ще одне свідчення непрозорості української політики, оскільки “ніхто не тільки з експертів не міг спрогнозувати його склад, але й навіть у Партії регіонів не знали, кого буде запропоновано”.

Він додав, що певною несподіванкою було призначення Наталії Королевської міністром соціальної політики. “Це призначення не є політичний феномен, а це феномен реклами. Видно, міністр буде займатися питаннями реклами, і хочеться сподіватися, що Н.Королевська доведе рейтинг Президента до рівня свого рейтингу (партія Н.Королевської «Україна – Вперед!» на виборах до Верховної Ради України набрала 1,58% голосів виборців - УНІАН)”, - сказав К.Матвієнко.