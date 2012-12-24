Анонс на 25 грудня

* Відбудеться презентація щорічної доповіді НВО «Громадська оцінка національної екологічної політики» за 2011 рік. У презентації візьмуть участь представники понад 100 різних неурядових організацій екологічного спрямування.

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради регіонів (АПУ, вул. Банкова, 11).

* Прес-конференція на тему: "Наслідки заходів з регулювання зернового ринку. Стан та перспективи галузі на 2013 рік". Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, керівник департаменту міжнародної торгівлі ЮФ "Волков і Партнери" Андрій Заблоцький.

* Прес-конференція Артема Глущенка, директора компанії "3СТАР" оператора зовнішньої реклами в Києві про хід судової справи про підвищення київською владою тарифів за право використання місць для розміщення рекламних конструкцій 24 грудня 2012 року в Окружному Адміністративному суді м. Києва відбудеться чергове слухання справи № 2А-14405/12/2670 - щодо тарифів на зовнішню рекламу у столиці. Суть позову полягає у скасуванні пунктів Порядку розміщення реклами в Києві щодо оплати за право використання місць для розміщення рекламних конструкцій в Києві, які не відповідають нормам постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067.

* Прес-конференція на тему: «Українська ГТС: чому за «трубу» варто торгуватися». Учасники: голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик; експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

* Прес-конференція на тему: «Економіка, фінанси, банки в 2012 р.: підсумки і тенденції на 2013 рік». У роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться урочисте введення в експлуатацію 2-ї черги ЖК «Чайка» на 184 квартири і прес-брифінг для ЗМІ. Учасники: голова КОДА Анатолій Присяжнюк; начальник Управління капітального будівництва КОДА Микола Стариченко, голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук; президент групи компаній «Чайка» Оксана Кондрашевська; ген.директор ТОВ «ОМОКС» Олексій Кулагін, перший заступник голови правління «Укргазбанку» Станіслав Шлапак.

* Біля Міністерства культури України відбудеться акція на захист Гостиного двору. Активісти вимагатимуть від міністра культури підписати наказ на базі підготовленого науково-методичною радою Мінкультури документа про новий охоронний статус Гостиного Двору - пам'ятника містобудування (в комплексі ансамблю Контрактовій площі) (вул.І.Франка, 19). О 14-30 - друга частина акції: - прикрашання ялинки в Гостиному дворі до Нового року та Різдвяних свят.

* Прес-конференція на тему: "Енергетика України 2012 - підсумки року. Проблеми і перспективи 2013 року". Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з питань енергетики; Володимир Омельченко, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова; В'ячеслав Княжницький, екс-посол України з особливих доручень з питань енергетичної безпеки. Організатор: Інформаційне агентство "Українські Новини".

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров вручить Державні премії України в галузі науки і техніки.

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