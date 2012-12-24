ТОП-10 (24 грудня)

Новий склад Кабінету Міністрів України

Янукович створив Міністерство доходів і зборів на базі податкової та митної служб

«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 12,101 млрд грн

«Укравтодор» має намір залучити в чотирьох банків під держгарантії 13 млрд грн

Арбузов навесні зможе очолити уряд - Данилишин

Янукович відновив Міністерство промислової політики

Азаров провів перше засідання нового Кабміну і дав деякі доручення

Янукович чекає від нового Кабміну планів структурного розвитку економіки. Термін - два місяці

НАТО продовжило до грудня 2014 року контракт на оренду літаків Ан-124 «Руслан»

Російська «Альфа-групп» купує IDS Borjomi

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Новий склад Кабінету Міністрів України

Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету Міністрів України. Відповідно до указів, розміщених на офіційному сайті глави держави, новий склад Кабміну такий (за станом на 24.12.2012):

Прем’єр-міністр — Микола Азаров;

Перший віце-прем’єр-міністр — Сергій Арбузов (сфера аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів).

Віце-прем’єр-міністр — Юрій Бойко (сферою екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики)

Віце-прем’єр-міністр — Олександр Вілкул (сфера інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.)

Віце-прем’єр-міністр — Костянтин Іванович Грищенко.

Міністри:

міністр агрополітики та продовольства України — Микола Присяжнюк,

міністр внутрішніх справ України — Віталій Захарченко,

міністр доходів і зборів України — Олександр Клименко,

міністр екології та природних ресурсів України — Олег Проскуряков,

міністр економічного розвитку і торгівлі України — Ігор Прасолов,

міністр енергетики та вугільної промисловості України — Едуард Ставицький,

міністр закордонних справ України — Леонід Кожара,

міністр інфраструктури України — Володимир Козак,

міністр освіти і науки, молоді та спорту України — Дмитро Табачник,

міністр охорони здоров’я — Раїса Богатирьова,

міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України — Геннадій Темник,

міністр соціальної політики України — Наталія Королевська,

міністр оборони України — Павло Лебедєв,

міністр фінансів України — Юрій Колобов,

міністр юстиції України — Олександр Лавринович,

міністр Кабінету Міністрів — Олена Лукаш.

Державні служби:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій — Михайло Болотський.

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Янукович створив Міністерство доходів і зборів на базі податкової та митної служб

Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

Про це йдеться в указі президента, розміщеному на сайті глави держави.

Одночасно в указі сказано, що в обов'язки нового міністерства буде входити також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Як повідомляв раніше УНІАН, Державну податкову службу очолював з початку 2012 року Олександр Клименко, який указом глави держави від 24 грудня був відправлений у відставку.

Митною службою керував Ігор Калетник, який на парламентських виборах був обраний народним депутатом за списками Комуністичної партії.

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«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 12,101 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» на загальну суму 12,101 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП планується реалізувати 15 лотами.

Дата акцепту - 21 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Дельта Банк» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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«Укравтодор» має намір залучити в чотирьох банків під держгарантії 13 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») має намір залучити під державні гарантії у чотирьох банків кредитні ресурси на загальну суму 13 млрд грн.

Як повідомляється на сайті «Державні закупівлі», зокрема, «Укравтодор» має намір залучити у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») 3 млрд грн, у АБ «Укргазбанк» - 3 млрд грн, у ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ» - 1 млрд грн і в «Ощадбанку» два кредити на 1 млрд грн і 5 млрд грн.

Згідно з повідомленням про акцепти, вартість запозичень становитиме 0 грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» має намір залучити в «Укрексімбанку» 2 млрд грн при вартості запозичення 1,182 млрд грн.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») в 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

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Арбузов навесні зможе очолити уряд - Данилишин

Сергій Арбузов, призначений першим віце-прем'єр-міністром України, вже навесні зможе очолити уряд, прогнозує екс-міністр економіки України Богдан Данилишин (міністр економіки в уряді Ю.Тимошенко-ред.).

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин заявив, що вітає рішення Президента Віктора Януковича про призначення С.Арбузова на нову посаду.

«Можу тільки вітати рішення Президента України про призначення С.Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. У нинішніх умовах на цій посаді потрібна людина з широкими міжнародними зв'язками, авторитетом у фінансових і банківських колах світу, рівновіддалена від всіх олігархічних структур. Вважаю, що С.Арбузов зарекомендував себе позитивно як голова Національного банку України. У 2008-2009 роках про таку тісну співпрацю уряду і Нацбанку можна було тільки мріяти», - написав Б.Данилишин.

Він також зазначив, що після «стажування» на посту першого віце-прем'єра С.Арбузов, як єдиний кандидат, зможе претендувати на пост прем'єр-міністра.

«Думаю, що, як і свого часу в Національному банку України, він пройде відповідне стажування в уряді і на весну зможе сформуватися як керівник уряду. Наразі інших кандидатур у нинішній президентській команді я не бачу», - заявив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив С.Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України.

С.Арбузов займав пост голови НБУ з 2010 року.

На думку експертів, кандидатура С.Арбузова розглядалася на пост прем'єра, проте Президент вирішив перепризначити на цей пост Миколу Азарова.

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Янукович відновив Міністерство промислової політики

Віктор ЯнуковичПрезидент України Віктор Янукович своїм указом відновив Міністерство промислової політики України. Про це йдеться в указі голови держави, опублікованому на сайті Президента.

«Створити Міністерство промислової політики України, реорганізувавши Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном», - йдеться в указі.

Водночас, керівника новоствореного міністерства поки не призначено.

Нагадаємо, згідно з указом Президента України Віктора Януковича (від 9 грудня 2010 року) про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Міністерство промислової політики було реорганізовано в Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, яке очолив останній міністр промислової політики Дмитро Колесников. У 2011 році Мінпромполітики було остаточно розформовано.

У вересні 2012 року Президент Віктор Янукович висловлюється за реформування Кабінету міністрів з метою збільшення уваги до промислової галузі економіки.

Як повідомляв УНІАН, Президент України у понеділок, 24 грудня, своїм указом також постановив створити Міністерство доходів і зборів та реорганізувати Міністерство надзвичайних ситуацій в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої, як передбачається, буде курируватися Кабінетом Міністрів через міністра оборони України .

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Азаров провів перше засідання нового Кабміну і дав деякі доручення

Прем'єр-міністр України Микола Азаров провів перше засідання новопризначеного Кабінету Міністрів.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.Азаров привітав членів уряду з призначенням, «з високою відповідальністю», побажав їм здоров’я, наполегливості, енергії, натхнення.

Він наголосив, що Кабінет Міністрів працює як єдина команда, яка зобов’язана втілювати політику Президента України і забезпечувати розвиток країни.

Вже сьогодні всі новопризначені міністри будуть представлені колективам міністерств.

Глава уряду зазначив, що серед призначених міністрів є ті, які мають значний досвід роботи, однак до цього не очолювали міністерства та відомства. Це дає змогу по-новому оцінити роботу цих органів, знайти нові підходи до вирішення проблем. Водночас М.Азаров висловив впевненість, що в міністерствах є досвідчені фахівці та традиції, які допоможуть новим керівникам.

«Робота міністра – це не тільки управління колосальною галуззю, а й напрацювання потрібних рішень та здатність здійснювати ефективний контроль за виконанням», - зазначив прем’єр-міністр. При цьому М.Азаров наголосив, що міністри повинні більше консультуватися з експертами і громадськістю, часто бувати в регіонах, аби знати реальну картину роботи галузі.

Головним завданням нового уряду М.Азаров назвав забезпечення економічного росту.

«Тільки забезпечення економічного зростання дозволить забезпечити зростання соціальних стандартів», - наголосив він.

Прем’єр-міністр поставив завдання розробити програму дій Уряду на 2013-2014 роки, яка б забезпечувала економічний розвиток за практичними складовими. До її розробки мають долучитися всі міністерства. Програма має бути підкріплена ресурсами: кредитними, інвестиційними, бюджетними. Від цього головним чином залежить результат роботи в 2013 році.

Особливу увагу прем’єр-міністр акцентував на покращенні зовнішньоторговельного балансу України, а отже, на виробництві конкурентоздатної продукції і просуванні українських товарів на закордонних ринках.

«Ми повинні захищати власні ринки та навчитися просувати наші товари», - зазначив прем’єр-міністр.

Також М.Азаров акцентував на необхідності міністрам бути «більш публічними», доступними для преси, доносити до суспільства інформацію про роботу Кабінету Міністрів, про важливі рішення, які приймаються.

«Ми повинні бути публічними, вміти виступати, відстоювати свої позиції, розповідати людям про роботу. Тому що нам є про що розповідати, адже зроблено чимало», - резюмував М.Азаров.

Уряд у новому складі прийняв перші рішення, які забезпечують життєдіяльність країни у період свят та вирішення соціальних питань.

Зокрема, відповідно до факту потреб окремих територій, перерозподілена субвенція з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту: таких, як допомога сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства. Розписано нерозподілений обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – ці кошти в першу чергу підуть на виплату зарплат. Затверджено перелік бюджетних програм згідно з законом про Державний бюджет на 2013 рік.

Також М.Азаров дав перші доручення новопризначеним членам уряду. Прем'єр-міністр зазначив, що, незважаючи на останній тиждень року, ще досить багато невідкладної роботи. Зокрема, до кінця року необхідно затвердити місцеві бюджети.

«Бюджети повинні бути не абиякі, а обов’язково збалансовані», - наголосив М.Азаров.

Він доручив віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу особисто контролювати питання затвердження місцевих бюджетів.

Також М.Азаров зазначив, що питаннями, пов’язаними з надзвичайними ситуаціями, в уряді опікуватиметься віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

Окрім цього, прем’єр-міністр доручив міністру соціальної політики Наталії Королевській взяти на контроль питання виплати заробітної плати. Адже, за його словами, те, про що звітує регіональна влада, на жаль, не завжди співпадає з дійсністю. «Ми повинні забезпечити вчасну виплат заробітної плати», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Державної фінансової інспекції України, на початок грудня заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн. Голова Держфінінспекції Петро Андрєєв 18 грудня на робочій нараді припустив, що значна частина місцевих чиновників може бути звільнена з роботи через наявність заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.

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Янукович чекає від нового Кабміну планів структурного розвитку економіки. Термін - два місяці

Упродовж двох місяців уряд має підготувати плани структурної перебудови економіки на 2013 рік. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з членами новопризначеного Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повинні в найкоротші терміни - я вважаю, це рішення прийме уряд на чолі з прем’єр-міністром - відпрацювати відповідні програмні заходи. Що ми будемо робити, на що ми повинні націлити реалізацію структурної перебудови економіки», - сказав глава держави. «По термінах, я просив би, щоб ми найближчим часом це почули», - додав В.Янукович.

Президент наголосив, що розвиток внутрішнього ринку, фокусування зусиль на кредитуванні вітчизняної промисловості, бізнесу, максимальна участь національного капіталу в цьому процесі - інструменти, які зараз необхідні для захисту й активізації економіки України. «Результати практичної праці, практичного виконання попередніх планів свідчать, що необхідно значно посилити контроль над використанням усіх наявних ресурсів, особливо бюджетних коштів», - сказав глава держави. Він підкреслив, що очікує від контролюючих органів ефективної роботи.

У наступному році, зазначив Президент, слід ретельно проаналізувати недоліки, які мали місце у 2012 році, - і врахувати це при подальшому плануванні. «Я буду просити вас, персонально кожного, дуже відповідально підійти до цієї роботи - створення таких планів на наступний рік», - наголосив В.Янукович.

Глава держави звернув особливу увагу на необхідність продовження обраного шляху реформування країни. «Ми повинні рухатися далі. Багато зроблено позитивного - це треба нарощувати й продовжувати», - сказав глава держави.

В.Янукович також наголосив на важливості роботи з громадянами, щоб розуміти, як люди реагують на зміни, які вже зроблені чи планується здійснити. «Кожен у своєму напрямку повинен працювати з громадськими організаціями, з об’єднаннями громадян, виїжджати в регіони, на місця, проводити роз’яснювальну роботу», - сказав Президент, звертаючись до членів уряду.

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НАТО продовжило до грудня 2014 року контракт на оренду літаків Ан-124 «Руслан»

Північноатлантичний альянс продовжив до грудня 2014 року контракт з українсько-російською компанією "Руслан Інтернешнл" на оренду транспортних літаків Ан-124-100 - "Руслан", повідомив на прес-конференції президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в рамках програми НАТО - SALIS власники цих вантажних літаків - держпідприємство «Антонов» і компанія "Волга-Дніпро" - надають Альянсу два літаки на постійній основі, а решта чотири машини поставляються у разі потреби.

У переліку замовників програми оренди - SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) перебувають, зокрема, такі країни, як Греція, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція і Німеччина. Літаки «Руслан» вантажопідйомністю 150 тонн за контрактом здійснюють перевезення вантажів по всьому світу.

Д.Ківа також відзначив, що умови контракту зобов'язують компанію "Антонов" виконувати свої зобов'язання за проектом спільно з російськими партнерами.

«На сьогоднішній день в таких перевезеннях немає конкурентів «Руслану». Він дуже потрібний і важливий для комерційних перевезень, і світ затребував ці літаки», - сказав президент ДП «Антонов».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене. У 2011 році президент - генконструктор ДП «Антонов» Д.Ківа заявив, що серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна почати в 2014 році.

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Російська «Альфа-групп» купує IDS Borjomi

Структура «Альфа групп» російського бізнесмена Михайла Фрідмана купує контрольний пакет виробника мінеральної води IDS Borjomi, повідомляє Reuters з посиланням на представника «Альфа-Банку».

Цей російський банк виступає консультантом даної угоди.

Серед активів IDS Borjomi - завод з разливу мінеральної води в Боржомі (Грузія), два заводи мінеральних вод в Україні – Миргородський і Моршинський, а також завод у РФ.

Сума угоди з придбання активів IDS Borjomi може становити близько 300 мільйонів доларів, повідомила газета «Коммерсант» з посиланням на джерела. Міноритарна частка залишиться у діючих акціонерів, спадкоємців бізнесмена Бадрі Патаркацішвілі.

Представник «Альфа-банку» відмовилася повідомити суму угоди.

На актив також претендували, за даними російських ЗМІ, Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК Система, фонд, близький до президента Міжнародної шахової федерації Кірсана Ілюмжинова.

Восени 2012 року на російські та українські активи групи було накладено арешт у рамках справи про можливе шахрайство і легалізацію підприємцем Борисом Березовським майна і грошових коштів.

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