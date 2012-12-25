ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кроками руш», в якому пише: Майбутній рік обіцяє стати ключовим у виборі вектора політичної та економічної інтеграції України. Досі влада намагалася балансувати між Росією і Європою, проте в 2013 році обставини найімовірніше змусять Київ зробити вибір...

http://www.kommersant.ua/doc/2097914

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна змінює інвесторів», в якому пише: Збитки, спричинені проблемними валютними кредитами, стагнація економіки і конкуренція з місцевими установами змушують західні банківські групи шукати способи покинути ринок. У році, що минає, сім банків з іноземним капіталом пішли або до мінімуму скоротили свою присутність в країні, а інші взялися за чищення своїх кредитних портфелів...

http://www.kommersant.ua/doc/2097907

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«Сегодня» в публікації «Національний банк підбив підсумки року» пише: 2012 рік був серйозним випробуванням для Національного банку, проте регулятору не тільки вдалося утримати курс гривні від знецінення, але й реформувати валютний і грошовий ринки...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Nacionalnyy-bank-podvel-itogi-goda.html

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Видання «Дело» публікує матеріал «Азаров поступиться кріслом прем'єра Арбузову - зарубіжні ЗМІ (огляд)», в якому пише: Після призначення віце-прем'єром Арбузов став важливим гравцем у переговорах з МВФ і, можливо, скоро пересунеться на місце Азарова, констатують англомовні медіа...

http://delo.ua/ukraine/azarov-ustupit-kreslo-premera-arbuzovu-zarubezhnye-smi-obzor-193301/

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «"Роснафта" знайшла кошти на викуп ТНК-ВР у закордонних банків і нафтотрейдерів» пише: Половину покупки на $16,8 млрд профінансують 15 міжнародних банків; викуп решти 50% буде частково здійснено за рахунок передоплати трейдерів Glencore і Vitol...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7575881/dengi_najdeny

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Видання «Известия» в публікації «Дерипасці заморозили олімпійські кредити» пише: ЗЕБ щонайменше вдруге призупиняє фінансування будівництва Сочі-2014...

http://izvestia.ru/news/542219

(УНІАН)