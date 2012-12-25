Депутат Європарламенту: немає ніяких причин для збереження візового режиму для українців

Москва. Депутат Європейського парламенту, глава делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської співпраці Україна-ЄС Павел Коваль упевнений, що на сьогодні немає жодних обгрунтованих причин для збереження візового режиму для громадян України.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Я думаю, що це (скасування візового режиму - УНІАН) має бути нашою стратегічною метою на найближчі кілька років. Підтримкою не тільки політиків і чиновників, а й інтелігенції, треба показати, що немає жодних обгрунтованих причин для збереження візового режиму для громадян України», - сказав П.Коваль.

«Я не бачу серйозних причин, через які молоді люди з Києва, Харкова чи Львова мають одержувати візи, щоб, наприклад, на поїзді доїхати до Варшави», - сказав він.

Євродепутат переконаний, що це зрозуміло всім, хто дивиться на проблему не з погляду брюссельського чиновника.

За його словами, побоювання про те, що пів-України переїде нелегально працювати до ЄС, несерйозні. П.Коваль наголосив, що подібні побоювання були щодо інших країн, але вони не виправдалися.

«Виникає питання – а хто дивитиметься за дітьми, прибиратиме квартири в Лондоні та Брюсселі, якщо це не робитимуть поляки і українці?», - сказав П.Коваль і зазначив, що місцеві жителі просто не хочуть влаштовуватися на таку некваліфіковану роботу.

«Я багато разів чув подібні аргументи проти поляків і взагалі їх не сприймаю і вважаю їх непристойними стосовно як громадян України, так і поляків, які працюють на Заході», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.

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