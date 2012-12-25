Янукович хоче зробити Україну «єдиною ланкою» між ЄС та «євразійським регіоном»

Президент України Віктор Янукович переконаний, що Україна має унікальний шанс стати «єдиною ланкою» між Європейським Союзом і «країнами євразійського регіону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

Він високо оцінив парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

«За великим рахунком, це унікальний момент для України, який відкриває шлях до реалізації ідеї загального простору розвитку, де Україна відіграватиме роль єдиної ланки між Європейським Союзом і країнами євразійського регіону», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів з російським колегою В.Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича зазначила, що «темами зустрічі президентів України та Росії визначено актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній та торговельно-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».

10 грудня Рада закордонних справ ЄС прийняла висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявив про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" в листопада 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.