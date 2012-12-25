Рибак сподівається, що ВР вже з 10 січня почне ухвалювати перші закони
12:20, 25 грудня 2012Різне
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що вже з 10 січня парламент почне ухвалювати закони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час брифінгу.
«Я думаю, що вже з 10 січня Верховна Рада на своїх сесійних засіданнях почне розглядати закони», - сказав В.Рибак.
Він наголосив, що низка законопроектів вже надійшла з Кабінету міністрів та з Адміністрації Президента.
Крім того, додав В.Рибак, наразі готується програма розгляду законопроектів на всю каденцію парламенту.
Як повідомляв УНІАН, наступне засідання ВР призначено на 10 січня 2013 року.
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