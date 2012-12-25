Українцям дозволили перебувати в Пекіні впродовж трьох діб без віз

Уряд Китайської Народної Республіки ухвалив рішення про набуття чинності з 1 січня 2013 року 72-годинного режиму безвізового транзиту для громадян 45 країн світу, зокрема України, які прибувають до міста Пекін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Основною метою введення безвізового транзиту є розширення зовнішніх зв’язків Китаю, прискорення процесу інтернаціоналізації Пекіна та сприяння в’їздному туризмові», - сказав О.Дикусаров.

Він зазначив, що в рамках режиму безвізового транзиту іноземці не можуть виїжджати за межі Пекіну, а час їхнього перебування в столиці не повинен перевищувати 72 години.