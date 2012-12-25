Янукович заявляє, що 2013 рік буде роком викликів для влади

Президент України Віктор Янукович наголошує, що 2013 рік буде роком викликів для влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.

«Головним викликом для влади у 2013 році є криза очікувань і довіри в нашому суспільстві. …Безумовно, громадяни ще не відчули радикальних, позитивних змін… низькі середні доходи родин, складна ситуація в медицині, освіті, безробіття, високий рівень корупції, складнощі з організацією та веденням бізнесу – все це суттєво впливає на настрої і запити людей», - наголосив В.Янукович.

За його словами, 2013-й рік буде роком іспитів, але він дасть і унікальний шанс для продовження реформ та модернізації країни.

Також В.Янукович наголосив на важливості подальшого ефективного розвитку реального сектору вітчизняної економіки. Він зауважив, що розвиток реального сектору та внутрішнього ринку як основи впровадження нової економічної моделі зростання передбачає активну політику імпортозаміщення, широке впровадження механізмів державно-приватного партнерства. Суттєвою складовою стратегії імпортозаміщення він назвав політику енергозбереження, зростання питомої ваги власних енергоресурсів, включно з нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії.

«Ці орієнтири мають бути серед визначальних у галузевих, регіональних стратегіях, а також при розробці національних проектів», - сказав В.Янукович.

Президент додав, що розвиток реального сектору потребує нових інструментів залучення коштів і стимулювання кредитування економіки.

Водночас він зазначив, що досі не відпрацьований ефективний механізм залучення заощаджень громадян до інвестування в реальний сектор економіки. У цій сфері, за словами В.Януковича, потрібна тісна співпраця уряду, Національного банку і новоствореного Міністерства доходів і зборів.

«Багато підготовлених ініціатив мають дійсно прогресивний характер і потребують спільної реалізації, такі, наприклад, як трансфертне ціноутворення», - сказав глава держави.

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