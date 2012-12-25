Анонс на 26 грудня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться акція на захист Садиби сім'ї Сікорських. Будинок, в якому провів своє дитинство і юність винахідник вертольота всесвітньо відомий Ігор Сікорський, сьогодні на межі знищення. На задньому дворі цього будинку був сконструйований перший у світі вертоліт. Садиба Сікорського перебуває у власності Міністерства оборони України. Під час акції будуть оприлюднені сенсаційні документи, що стосуються Садиби Сікорського, які вдалося отримати за допомогою народних депутатів України.

* Відбудеться засідання Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань на тему: "Скільки коштуватиме українським селянам реєстрація їхніх прав на нерухоме майно?''. Запрошені: Анатолій Лещенко, заступник директора Департаменту державної реєстрації прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України , Андрій Кошіль, директор Ресурсного центру з прав на землю, президент Асоціації "Земельна спілка України", Андрій Мартин, член Ради Асоціації ''Земельний союз України''; Павло Кулинич, головний юридичний радник проекту USAID "АгроЇнвест".

* У Києві пройдуть виставки-ярмарки «Світ хутра» та «Новорічні подарунки». Учасники виставки представлять моделі поточного року, від класичних до ультрамодних. До уваги відвідувачів буде запропоновано великий вибір хутряних і шкіряних виробів, а також аксесуарів. Для жінок - шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори з норки, лисиці, бобра, шиншили, каракулю, єнота, мутона та ін. Для чоловіків: куртки, дублянки, пальто і головні убори. А також, рукавички, сумки, ремені та багато іншого. Виробники: Україна, Росія, Італія, Польща, Греція, Туреччина, Китай та ін. Відвідувачі виставки «Світ хутра» будуть приємно здивовані широким асортиментом хутряних і шкіряних виробів і зможуть їх придбати зі значними знижками.

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