Верховна Рада затвердила голів профільних комітетів

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про комітети Верховної Ради України 7 скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 339 із 407 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, головою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин обрано Григорія Калетніка (фракція Партії регіонів).

Перший заступник голови Комітету – Тарас Кутовий (фракція партії "УДАР Віталія Кличка"). Ще один перший заступник голови Комітету - Сергій Лабазюк (позафракційний). Заступниками голови даного Комітету обрано Василя Кравчука (фракція "Батьківщина"), Ігоря Сабія (фракція ВО "Свобода"), Степана Івахіва (позафракційний), Євгена Сігала (фракція Партії регіонів). Секретар Комітету - Віктор Губар (фракція КПУ).

Головою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією обрано Віктора Чумака (фракція партії "УДАР Віталія Кличка"). Першим заступником голови Комітету став Геннадій Москаль ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Микола Джига (фракція Партії регіонів), Віталій Ярема ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Володимир Малишев (фракція Партії регіонів).

Головою Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики обрано Спиридона Кілінкарова (КПУ).

Перші заступники голови цього Комітету – Володимир Вечерко (фракція Партії регіонів), Геннадій Зубко ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Дмитро Андрієвський ("Батьківщина"), Олександр Бобков (фракція Партії регіонів), Володимир Сальдо (фракція Партії регіонів). Секретар Комітету — Віталій Чугунніков ("УДАР").

Головою Комітету з питань бюджету обрано Євгенія Гєллєра (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Сергій Буряк (Партія регіонів), Оксана Калетник (КПУ). Заступники голови Комітету – Олександр Волков (Партія регіонів), Валерій Дубіль ("Батьківщина"), Ярослав Дубневич ("УДАР»). Секретар Комітету – Володимир Шкварилюк ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань верховенства права та правосуддя обрано Сергія Ківалова (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Олег Махніцький (ВО "Свобода"). Заступники голови Комітету – Роман Романюк ("УДАР"), Дмитро Шпенов (Партія регіонів). Секретар Комітету Павло Петренко ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування обрано Давида Жванію (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Ольга Михайленко (КПУ). Заступники голови Комітету – Наталія Новак ("УДАР"), Олег Парасків (Партія регіонів), Олег Сиротюк (ВО "Свобода"). Секретар Комітету – Руслан Князевич («Батьківщина».

Головою Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи обрано Ірину Сех (ВО "Свобода"). Перший заступник голови Комітету – Олег Лукашук ("Батьківщина"). Заступник голови Комітету – Сергій Глазунов (Партія регіонів). Секретар Комітету – Євген Балицький (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань економічної політики обрано Андрія Іванчука ("Батьківщина"). Першим заступником голови Комітету став Сергій Кальцев (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Михайло Головко (ВО "Свобода"), Ірина Горіна (Партія регіонів), Сергій Кацуба (Партія регіонів), Ксенія Ляпіна ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Андрій Пономарьов (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань європейської інтеграції обрано Григорія Немирю ("Батьківщина"). Перші заступники голови Комітету - Ірина Бережна (Партія регіонів), Ірина Геращенко ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Олег Панькевич (ВО "Свобода"), Віктор Тихонов (Партія регіонів). Секретар Комітету — Олена Нетецька (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обрано Андрія Кожем'якіна ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Артем Пшонка (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Володимир Олійник (Партія регіонів), Микола Паламарчук ("УДАР"), Дмитро Шенцев (Партія регіонів). Секретар Комітету - Віталій Журавський (Партія регіонів).

Головою Комітету у закордонних справах обрано Віталія Калюжного (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету - Ігор Алексєєв (КПУ), Валентин Наливайченко ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Юрій Мірошниченко (Партія регіонів), Лев Миримський (позафракційний), Володимир Полочанінов ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Леся Оробець ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій обрано Валерія Омельченка (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету - Руслан Лук'янчук ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Олексій Білий (Партія регіонів), Анатолій Гіршфельд (Партія регіонів). Секретар Комітету — Олександр Мочков ("УДАР").

Головою Комітету з питань науки і освіти обрано Лілію Гриневич ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Олександр Сич (ВО "Свобода"). Заступник голови Комітету – Микола Сорока (Партія регіонів). Секретар Комітету – Олександр Зубчевський (КПУ).

Головою Комітету з питань національної безпеки і оборони обрано Володимира Литвина (позафракційний). Перші заступники голови Комітету – Анатолій Кінах (Партія регіонів), Віктор Развадовський (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Роман Забзалюк ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Сергій Каплін ("УДАР").

Головою Комітету з питань охорони здоров'я обрано Тетяну Бахтеєву (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Ірина Спіріна (КПУ), Роман Ілик ("Батьківщина"). Заступник голови Комітету – Олександр Біловол (Партія регіонів). Секретар Комітету - Олег Гелевей (ВО "Свобода").

Головою Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки обрано Миколу Мартиненка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Олег Зарубінський (Партія регіонів). Заступники: Олексій Кунченко (Партія регіонів), Олександр Мирний (ВО "Свобода"), Олександр Онищенко (Партія регіонів). Секретар Комітету - Григорій Груба (Партія регіонів).

Головою Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обрано Валерія Сушкевича ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Анатолій Гончаров (Партія регіонів). Заступник голови Комітету – Сергій Куніцин ("УДАР"). Секретар Комітету – Євгеній Морозенко (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики обрано Олександру Кужель ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Владислав Лук'янов (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Сергій Мошак (Партія регіонів), Микола Кучерук ("Батьківщина"). Секретар Комітету – Сергій Матвієнков (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань податкової та митної політики обрано Віталія Хомутинніка (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Сергій Гордієнко (КПУ), Оксана Продан ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Ігор Єремеєв (позафракційний), Андрій Сенченко ("Батьківщина"), Леонід Сергієнко ("Батьківщина"), Віктор Тимошенко (позафракційний). Секретар Комітету - Ігор Кривецький («Свобода»).

Головою Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин обрано Валерія Пацкана ("УДАР"). Перший заступник голови Комітету – Андрій Шевченко ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Ганна Герман (Партія регіонів), Ірина Луценко ("Батьківщина"). Секретар Комітету – Іштван Гайдош (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань правової політики обрано Валерія Писаренка (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Віктор Швець ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Костянтин Гузенко (Партія регіонів), Сергій Дунаєв (Партія регіонів). Секретар Комітету - Наталія Агафонова ("УДАР").

Головою Комітету з питань промислової та інвестиційної політики обрано Юрія Воропаєва (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Сергій Фаєрмарк ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Володимир Бойко (Партія регіонів), Сергій Горохов (Партія регіонів), В’ячеслав Богуслав (Партія регіонів). Секретар Комітету –Віталій Немілостівий ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради обрано Володимира Макеєнка (Партія регіонів). Перші заступники - Андрій Пишний ("Батьківщина"), Валерій Карпунцов ("УДАР"). Заступники - Микола Демянко (Партія регіонів), Едуард Гурвіц ("УДАР"), Ігор Швайка (ВО "Свобода"). Секретар - Валентин Матвєєв (КПУ).

Головою Комітету з питань свободи слова та інформації обрано Миколу Томенка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Олена Бондаренко (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Микола Баграєв (Партія регіонів), Ігор Мірошниченко (ВО "Свобода"). Секретар Комітету - Олександр Голуб (КПУ).

Головою Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму обрано Артура Палатного ("УДАР"). Перший заступник голови Комітету - Ельбрус Тедеєв (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Віталій Данілов ("Батьківщина"), Олександр Присяжнюк (КПУ). Секретар Комітету - Ігор Янків (ВО "Свобода").

Головою Комітету з питань з питань соціальної політики та праці обрано Петра Цибенка (КПУ). Перший заступник голови Комітету - Ярослав Сухий (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Павло Розенко ("УДАР"), Олександр Стоян (Партія регіонів). Секретар Комітету - Андрій Павловський ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань транспорту і зв'язку обрано Бориса Колеснікова (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Костянтин Бондарєв ("Батьківщина"), Руслан Сольвар ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Михайло Мироненко (Партія регіонів), Юрій Крук (Партія регіонів). Секретар Комітету - Валерій Мошенський (позафракційний).

Головою Комітету з питань фінансів і банківської діяльності обрано Олександра Риженкова (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Олексій Азаров (Партія регіонів), Олексій Кайда (ВО "Свобода"). Заступники голови Комітету - Степан Кубів ("Батьківщина"), Олег Ляшко (позафракційний). Секретар Комітету - Денис Дзензерський ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань культури і духовності обрано В'ячеслава Кириленка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Інна Богословська (Партія регіонів). Заступник голови Комітету – Леонтій Мартинюк (ВО "Свобода"). Секретар Комітету – Марія Матіос ("УДАР").

Відповідно до постанови, головою Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації обрано Євгена Мармазова (КПУ). Перший заступник голови Комісії – Олександр Єгоров (Партія регіонів). Заступники голови Комісії – Павло Різаненко ("УДАР"), Едуард Леонов (ВО "Свобода"). Секретар Комісії – Антон Кіссе (Партія регіонів).