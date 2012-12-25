Азаров затвердив графік участі членів Кабміну у роботі прямої телефонної лінії

Прем’єр-міністр України Микола Азаров затвердив графік участі членів уряду, керівників центральних органів виконавчої влади у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України на січень - березень 2013 року.

Документ від 19 грудня оприлюднено у газеті “Урядовий кур`єр”.

Згідно з графіком, 11 січня відбудеться пряма телефонна лінія за участі представника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 15 січня - Міністерства аграрної політики та продовольства, 18 січня - Міністерства внутрішніх справ, 22 січня - Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 25 січня - Міністерства екології та природних ресурсів, 29 січня - Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У лютому відбудуться прямі телефонні лінії за участі представників таких відомств: 1 лютого - Міністерства закордонних справ, 5 лютого - Міністерства інфраструктури, 8 лютого - Державної виконавчої служби, 12 лютого - Міністерства культури, 15 лютого - Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, 19 лютого - Пенсійного фонду України, 22 лютого - Міністерства оборони України, 26 лютого - Міністерство надзвичайних ситуацій.

У березні громадяни зможуть поспілкуватися з посадовцями таких відомств: 1 березня - Міністерства охорони здоров’я, 5 березня - Державної архівної служби, 12 березня - Міністерства соціальної політики, 15 березня - Міністерства юстиції, 19 березня - Міністерства фінансів, 22 березня - Державного агентства земельних ресурсів, 26 березня - Державної пенітенціарної служби, 29 березня - Державної інспекції з питань праці.

Урядова пряма телефонна лінія працюватиме у вказані дні з 14.00 до 16.00 год. за тел.: 254-05-65.