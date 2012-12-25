ТОП-10 (25 грудня)

Верховна Рада затвердила голів профільних комітетів

Зростання ВВП України в 2012 році очікується на рівні до 1% - Янукович

«Укравтодор» випустить облігації під держгарантії на 14 млрд грн

Янукович розкритикував закупівлю потягів Hyundai

Завтра набувають чинності зміни до держбюджету-2012 про виділення дотацій місцевим бюджетам

Виконувачем обов'язків голови Нацбанку призначено Ігоря Соркіна

Янукович доручив Кабміну посилити контроль за використанням бюджетних коштів

Янукович заявляє, що 2013 рік буде роком викликів для влади

Долар на міжбанку впав до рівня 8 грн

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 3-му кварталі становив 4% ВВП

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Верховна Рада затвердила голів профільних комітетів

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про комітети Верховної Ради України 7 скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 339 із 407 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, головою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин обрано Григорія Калетніка (фракція Партії регіонів).

Перший заступник голови Комітету – Тарас Кутовий (фракція партії "УДАР Віталія Кличка"). Ще один перший заступник голови Комітету - Сергій Лабазюк (позафракційний). Заступниками голови даного Комітету обрано Василя Кравчука (фракція "Батьківщина"), Ігоря Сабія (фракція ВО "Свобода"), Степана Івахіва (позафракційний), Євгена Сігала (фракція Партії регіонів). Секретар Комітету - Віктор Губар (фракція КПУ).

Головою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією обрано Віктора Чумака (фракція партії "УДАР Віталія Кличка"). Першим заступником голови Комітету став Геннадій Москаль ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Микола Джига (фракція Партії регіонів), Віталій Ярема ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Володимир Малишев (фракція Партії регіонів).

Головою Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики обрано Спиридона Кілінкарова (КПУ).

Перші заступники голови цього Комітету – Володимир Вечерко (фракція Партії регіонів), Геннадій Зубко ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Дмитро Андрієвський ("Батьківщина"), Олександр Бобков (фракція Партії регіонів), Володимир Сальдо (фракція Партії регіонів). Секретар Комітету — Віталій Чугунніков ("УДАР").

Головою Комітету з питань бюджету обрано Євгенія Гєллєра (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Сергій Буряк (Партія регіонів), Оксана Калетник (КПУ). Заступники голови Комітету – Олександр Волков (Партія регіонів), Валерій Дубіль ("Батьківщина"), Ярослав Дубневич ("УДАР»). Секретар Комітету – Володимир Шкварилюк ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань верховенства права та правосуддя обрано Сергія Ківалова (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Олег Махніцький (ВО "Свобода"). Заступники голови Комітету – Роман Романюк ("УДАР"), Дмитро Шпенов (Партія регіонів). Секретар Комітету Павло Петренко ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування обрано Давида Жванію (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Ольга Михайленко (КПУ). Заступники голови Комітету – Наталія Новак ("УДАР"), Олег Парасків (Партія регіонів), Олег Сиротюк (ВО "Свобода"). Секретар Комітету – Руслан Князевич («Батьківщина».

Головою Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи обрано Ірину Сех (ВО "Свобода"). Перший заступник голови Комітету – Олег Лукашук ("Батьківщина"). Заступник голови Комітету – Сергій Глазунов (Партія регіонів). Секретар Комітету – Євген Балицький (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань економічної політики обрано Андрія Іванчука ("Батьківщина"). Першим заступником голови Комітету став Сергій Кальцев (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Михайло Головко (ВО "Свобода"), Ірина Горіна (Партія регіонів), Сергій Кацуба (Партія регіонів), Ксенія Ляпіна ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Андрій Пономарьов (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань європейської інтеграції обрано Григорія Немирю ("Батьківщина"). Перші заступники голови Комітету - Ірина Бережна (Партія регіонів), Ірина Геращенко ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Олег Панькевич (ВО "Свобода"), Віктор Тихонов (Партія регіонів). Секретар Комітету — Олена Нетецька (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обрано Андрія Кожем'якіна ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Артем Пшонка (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Володимир Олійник (Партія регіонів), Микола Паламарчук ("УДАР"), Дмитро Шенцев (Партія регіонів). Секретар Комітету - Віталій Журавський (Партія регіонів).

Головою Комітету у закордонних справах обрано Віталія Калюжного (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету - Ігор Алексєєв (КПУ), Валентин Наливайченко ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Юрій Мірошниченко (Партія регіонів), Лев Миримський (позафракційний), Володимир Полочанінов ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Леся Оробець ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій обрано Валерія Омельченка (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету - Руслан Лук'янчук ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Олексій Білий (Партія регіонів), Анатолій Гіршфельд (Партія регіонів). Секретар Комітету — Олександр Мочков ("УДАР").

Головою Комітету з питань науки і освіти обрано Лілію Гриневич ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Олександр Сич (ВО "Свобода"). Заступник голови Комітету – Микола Сорока (Партія регіонів). Секретар Комітету – Олександр Зубчевський (КПУ).

Головою Комітету з питань національної безпеки і оборони обрано Володимира Литвина (позафракційний). Перші заступники голови Комітету – Анатолій Кінах (Партія регіонів), Віктор Развадовський (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Роман Забзалюк ("Батьківщина"). Секретар Комітету - Сергій Каплін ("УДАР").

Головою Комітету з питань охорони здоров'я обрано Тетяну Бахтеєву (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Ірина Спіріна (КПУ), Роман Ілик ("Батьківщина"). Заступник голови Комітету – Олександр Біловол (Партія регіонів). Секретар Комітету - Олег Гелевей (ВО "Свобода").

Головою Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки обрано Миколу Мартиненка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Олег Зарубінський (Партія регіонів). Заступники: Олексій Кунченко (Партія регіонів), Олександр Мирний (ВО "Свобода"), Олександр Онищенко (Партія регіонів). Секретар Комітету - Григорій Груба (Партія регіонів).

Головою Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обрано Валерія Сушкевича ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Анатолій Гончаров (Партія регіонів). Заступник голови Комітету – Сергій Куніцин ("УДАР"). Секретар Комітету – Євгеній Морозенко (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики обрано Олександру Кужель ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету – Владислав Лук'янов (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Сергій Мошак (Партія регіонів), Микола Кучерук ("Батьківщина"). Секретар Комітету – Сергій Матвієнков (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань податкової та митної політики обрано Віталія Хомутинніка (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Сергій Гордієнко (КПУ), Оксана Продан ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Ігор Єремеєв (позафракційний), Андрій Сенченко ("Батьківщина"), Леонід Сергієнко ("Батьківщина"), Віктор Тимошенко (позафракційний). Секретар Комітету - Ігор Кривецький («Свобода»).

Головою Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин обрано Валерія Пацкана ("УДАР"). Перший заступник голови Комітету – Андрій Шевченко ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Ганна Герман (Партія регіонів), Ірина Луценко ("Батьківщина"). Секретар Комітету – Іштван Гайдош (Партія регіонів).

Головою Комітету з питань правової політики обрано Валерія Писаренка (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Віктор Швець ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Костянтин Гузенко (Партія регіонів), Сергій Дунаєв (Партія регіонів). Секретар Комітету - Наталія Агафонова ("УДАР").

Головою Комітету з питань промислової та інвестиційної політики обрано Юрія Воропаєва (Партія регіонів). Перший заступник голови Комітету – Сергій Фаєрмарк ("Батьківщина"). Заступники голови Комітету – Володимир Бойко (Партія регіонів), Сергій Горохов (Партія регіонів), В’ячеслав Богуслав (Партія регіонів). Секретар Комітету –Віталій Немілостівий ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради обрано Володимира Макеєнка (Партія регіонів). Перші заступники - Андрій Пишний ("Батьківщина"), Валерій Карпунцов ("УДАР"). Заступники - Микола Демянко (Партія регіонів), Едуард Гурвіц ("УДАР"), Ігор Швайка (ВО "Свобода"). Секретар - Валентин Матвєєв (КПУ).

Головою Комітету з питань свободи слова та інформації обрано Миколу Томенка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Олена Бондаренко (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Микола Баграєв (Партія регіонів), Ігор Мірошниченко (ВО "Свобода"). Секретар Комітету - Олександр Голуб (КПУ).

Головою Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму обрано Артура Палатного ("УДАР"). Перший заступник голови Комітету - Ельбрус Тедеєв (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Віталій Данілов ("Батьківщина"), Олександр Присяжнюк (КПУ). Секретар Комітету - Ігор Янків (ВО "Свобода").

Головою Комітету з питань з питань соціальної політики та праці обрано Петра Цибенка (КПУ). Перший заступник голови Комітету - Ярослав Сухий (Партія регіонів). Заступники голови Комітету – Павло Розенко ("УДАР"), Олександр Стоян (Партія регіонів). Секретар Комітету - Андрій Павловський ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань транспорту і зв'язку обрано Бориса Колеснікова (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Костянтин Бондарєв ("Батьківщина"), Руслан Сольвар ("УДАР"). Заступники голови Комітету – Михайло Мироненко (Партія регіонів), Юрій Крук (Партія регіонів). Секретар Комітету - Валерій Мошенський (позафракційний).

Головою Комітету з питань фінансів і банківської діяльності обрано Олександра Риженкова (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Олексій Азаров (Партія регіонів), Олексій Кайда (ВО "Свобода"). Заступники голови Комітету - Степан Кубів ("Батьківщина"), Олег Ляшко (позафракційний). Секретар Комітету - Денис Дзензерський ("Батьківщина").

Головою Комітету з питань культури і духовності обрано В'ячеслава Кириленка ("Батьківщина"). Перший заступник голови Комітету - Інна Богословська (Партія регіонів). Заступник голови Комітету – Леонтій Мартинюк (ВО "Свобода"). Секретар Комітету – Марія Матіос ("УДАР").

Відповідно до постанови, головою Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації обрано Євгена Мармазова (КПУ). Перший заступник голови Комісії – Олександр Єгоров (Партія регіонів). Заступники голови Комісії – Павло Різаненко ("УДАР"), Едуард Леонов (ВО "Свобода"). Секретар Комісії – Антон Кіссе (Партія регіонів).

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Зростання ВВП України в 2012 році очікується на рівні до 1% - Янукович

Зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири.

Про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів 25 грудня.

«За попередніми оцінками уряду, за рік очікується зростання ВВП на рівні до 1%», - сказав В.Янукович.

Також Президент зазначив, що в результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит цього року очікується у розмірі 2,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

До того ж номінальний ВВП України в липні-вересні становив 392,08 млрд грн (у третьому кварталі 2011 року - 387,97 млрд грн).

Номінальний ВВП України в I кварталі ц.р. становив 296,97 млрд грн, у II кварталі - 351,78 млрд грн.

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі цього року - 2%.

25 жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, у 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни цього року з 4,8% до 3%.

Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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«Укравтодор» випустить облігації під держгарантії на 14 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») випустить процентні облігації, зобов'язання за якими забезпечені державною гарантією, загальною номінальною вартістю 14 млрд грн.

Це закріплено постановою Кабінету міністрів №1183 від 24 грудня 2012 року.

Згідно з постановою, облігації буде випущено шляхом закритого (приватного) розміщення сімома серіями по 2 млрд грн номінальною вартістю однієї облігації 1 тис. грн під 16,3%.

Погашення облігацій здійснюється за графіком, узгодженим із Міністерством фінансів, але не пізніше 27 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» планує залучити у чотирьох банків кредитні ресурси на 15 млрд грн під держгарантії.

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Янукович розкритикував закупівлю потягів Hyundai

Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

«Чому, маючи власний прототип швидкісного потягу, кошти вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки? Що, нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації до кінця?» - запитав Президент.

До того ж він зауважив, що також не були враховані інтереси українського товаровиробника, української економіки.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня компанія Hyundai вибачилась за заподіяні українським пасажирам незручності при користуванні швидкісними електропоїздами власного виробництва та повідомила про початок робіт з ліквідації несправностей, які насамперед пов`язані зі складними зимовими погодними умовами.

Колишній віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков також вибачився перед пасажирами, які постраждали від несправностей цих поїздів («Комсомольська правда в Україні» від 24 грудня). Він пообіцяв, що фахівці південнокорейського концерну Hyundai усунуть недоробки швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «укранських експрес», протягом 2-3 тижнів.

До того ж Б.Колесніков зазначив, що він «пропонував протестувати поїзда під час перегону з Південної Кореї в Україну». «Можна було не везти їх пароплавом до Одеси, а прогнати по Транссибу, це було б випробуванням для них, і всі ці болячки повилазили б. Але це з нас відповідальності не знімає, і залишається тільки вибачитися», - сказав екс-міністр інфраструктури.

Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

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Завтра набувають чинності зміни до держбюджету-2012 про виділення дотацій місцевим бюджетам

26 грудня 2012 року набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким перерозподіляються видатки держбюджету для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам».

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» (№238 від 25 грудня п.р.).

Згідно з документом, закон набуде чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Законом передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки) для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю саму суму бюджетних призначень.

До того ж бюджетні призначення планується зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров'я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики і продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20 млн грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, видатки - 404,298 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

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Виконувачем обов'язків голови Нацбанку призначено Ігоря Соркіна

Виконувачем обов'язків голови Національного банку України призначено Ігоря Соркіна. Цю інформацію УНІАН підтвердили в Нацбанку.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов займав пост голови Національного банку з 2010 року.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента.

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Янукович доручив Кабміну посилити контроль за використанням бюджетних коштів

Президент України Віктор Янукович доручив новому урядові Миколи Азарова посилити контроль за цільовим використанням коштів, закладених у державному бюджеті на 2013 рік.

Про це голова держави заявив, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

«Контроль за використанням бюджетних коштів має стати пріоритетом діяльності уряду. Я чекаю пропозицій», - сказав В.Янукович.

"Не тієї писанини, яка у нас є, як то кажуть, в корзину, що потрапляє до правоохоронних органів і розчиняється. А конкретні пропозиції - я чекаю", - сказав Президент і обвів поглядом присутніх на засіданні Ради регіонів міністрів.

Одночасно голова держави закликав в умовах обмеженості бюджетних коштів високо цінувати кожну гривню.

"Кожну гривню ми маємо високо-високо цінувати", - наголосив В.Янукович, уточнивши, що ухвалений в грудні держбюджет на 2013 рік не може влаштувати нікого.

У зв'язку з цим він запевнив, що за результатами першого кварталу бюджет у 2013 році буде неодмінно переглянуто.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон.

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Янукович заявляє, що 2013 рік буде роком викликів для влади

Президент України Віктор Янукович наголошує, що 2013 рік буде роком викликів для влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.

«Головним викликом для влади у 2013 році є криза очікувань і довіри в нашому суспільстві. …Безумовно, громадяни ще не відчули радикальних, позитивних змін… низькі середні доходи родин, складна ситуація в медицині, освіті, безробіття, високий рівень корупції, складнощі з організацією та веденням бізнесу – все це суттєво впливає на настрої і запити людей», - наголосив В.Янукович.

За його словами, 2013-й рік буде роком іспитів, але він дасть і унікальний шанс для продовження реформ та модернізації країни.

Також В.Янукович наголосив на важливості подальшого ефективного розвитку реального сектору вітчизняної економіки. Він зауважив, що розвиток реального сектору та внутрішнього ринку як основи впровадження нової економічної моделі зростання передбачає активну політику імпортозаміщення, широке впровадження механізмів державно-приватного партнерства. Суттєвою складовою стратегії імпортозаміщення він назвав політику енергозбереження, зростання питомої ваги власних енергоресурсів, включно з нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії.

«Ці орієнтири мають бути серед визначальних у галузевих, регіональних стратегіях, а також при розробці національних проектів», - сказав В.Янукович.

Президент додав, що розвиток реального сектору потребує нових інструментів залучення коштів і стимулювання кредитування економіки.

Водночас він зазначив, що досі не відпрацьований ефективний механізм залучення заощаджень громадян до інвестування в реальний сектор економіки. У цій сфері, за словами В.Януковича, потрібна тісна співпраця уряду, Національного банку і новоствореного Міністерства доходів і зборів.

«Багато підготовлених ініціатив мають дійсно прогресивний характер і потребують спільної реалізації, такі, наприклад, як трансфертне ціноутворення», - сказав глава держави.

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Долар на міжбанку впав до рівня 8 грн

У вівторок, 25 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями 8,0100/8,0300, на 12:00 ціни впали 7,9950/8,0050, а до закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 7,9940/8,0100.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/26, на 12:00 ціни знизилися 0,2613/17. До закриття ціни досягли денного мінімуму 0,2612/16. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,5825 (+0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3190.

Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і такими індикативними котируваннями – 10,5595/10,5875, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5385/10,5560. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5375/10,5625.

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Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 3-му кварталі становив 4% ВВП

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2012 року становив 1,947 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу ц.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП, другого кварталу - 4%).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг переказів у третьому кварталі порівняно з другим кварталом 2012 року збільшився на 165 млн дол. з 1,782 млрд дол., порівняно з першим кварталом ц.р. - на 317 млн дол. з 1,630 млрд дол.

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