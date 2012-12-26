ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Місія здійсненна», в якому пише: Україна входить у 2013 рік з черговим спадом економіки, який посилюється валютними ризиками. За умов зниження попиту на продукцію підприємства стануть скорочувати штати, проте вже в середині наступного року ситуація може знову покращитися...

http://www.kommersant.ua/doc/2097906

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Поліси ОСАГО подорожчають», в якому пише: Підвищення страхових виплат з «автоцивілки» змушує страховиків ініціювати чергове подорожчання полісів ОСАГО. Підвищення вартості страховки можливо вже на початку 2013 року і становитиме, за інформацією «Комерсант», близько 25-30%...

http://www.kommersant.ua/doc/2098305

* * *

«Сегодня» в публікації «В Україні погані справи з корупцією» пише: Згідно з рейтингами 2012 року, у нашій країні біда з хабарництвом і ВІЛ, проте експерти обіцяють, що наступного року буде краще...

http://www.segodnya.ua/ukraine/korrupcia-v-ukraine.html

* * *

Видання «Дело» публікує матеріал «Фінансові підсумки дня: Арбузову знайшли спадкоємця, а долар знову коштує рівно 8 гривень», в якому пише: У прес-службі НБУ підтвердили призначення виконуючим обов'язки голови НБУ Ігоря Соркіна, гривня зміцнилася, а Фонд гарантування вкладів почав пошук інвесторів для продажу банку "Таврика"...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-arbuzovu-nashli-naslednika-a-dollar-opjat-193381/

* * *

Сайт «УНІАН-Економіка» в матеріалі «Новація року: Збір в казну об'єднує податкову і митницю» пише: Учора Президент Віктор Янукович сформував новий склад Кабміну, оновивши його наполовину. Найбільшого реформування зазнав економічний блок уряду, в якому ключова роль відведена Міністерству доходів і зборів...

http://economics.unian.net/rus/detail/151571

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Чи буде зруйнована монополія "Газпрому"?» пише: «Новатек» намагається домогтися права самостійно експортувати скраплений газ з Ямалу, «Газпром» проти. Рішення - за президентом Володимиром Путіним...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7617181/nastuplenie_s_yamala

* * *

Видання «Известия» в публікації «"Газпром", "Лукойл" і Казахстан створюють оператора каспійської нафти» пише: Відтоді, як «Казмунайгаз» і російські компанії вирішили об'єднати сили з розвідки родовища Центральне, пройшло понад 10 років...

http://izvestia.ru/news/542314

(УНІАН)