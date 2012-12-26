Азаров упевнений, що Угоду про асоціацію з ЄС підпишуть в 2013 році

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав історичним факт парафування Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у березні 2012 року і висловив упевненість, що остаточно угоду підпишуть в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр заявив про це, відкриваючи останнє цього року засідання Кабінету Міністрів України.

«Ми зробили історичний крок до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і в березні парафували його політичну частину і погодили з партнерами план дій з асоціації. І я упевнений, що наступного року Угоду буде підписано», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2012 року голови делегацій на переговорах України і Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. У зв'язку з цим голови переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо ЗВТ і зобов'язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні доповнення і протоколи.

Обидві сторони висловили спільне зобов'язання вжити подальші технічні заходи, необхідні для підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Водночас у грудні 2012 року Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон висловила надію на підписання Угоди про асоціацію з Україною в листопаді 2013 року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.