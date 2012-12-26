Послуги гірськолижних курортів у Польщі коштують в 10 разів дорожче, ніж в Італії

Варшава. Послуги гірськолижних курортів у Польщі, яка є найближчим західним сусідом України, з урахуванням довжини лижних трас коштують у 10 разів дорожче, ніж в Італії.

Про це повідомляє в середу польський TVN з посиланням на дані агентства Travelplanet.pl.

Співробітники туроператора порахували, що проїзд одного кілометра лижної траси на польських гірськолижних курортах з урахуванням витрат на тижневий відпочинок у тризірковому готелі з харчуванням, транспортом і вартістю лижного карнета, у середньому обходиться туристам у понад 22,6 дол.

"В Італії проїзд одного кілометра обійдеться в 2,3 дол., в Австрії - 3,5 дол., в Швейцарії і Франції - 6,5 дол.", - зазначає телеканал.

TVN пояснює таку різницю насамперед висотою Альпійський гір, де розташовані найбільші європейські гірськолижні курорти, зазначивши, що в сусідній з Польщею Чехії проїзд одного кілометра траси теж коштує понад 20 дол.

Лижники, слова яких наводить телеканал у своєму сюжеті, називають серед мінусів польських гірськолижних курортів, крім високих цін, дуже велику кількість людей, через яку нерідко доводитися дуже довго чекати в черзі на підйомник.