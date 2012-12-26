«Житомирські ласощі» отримали сертифікат «Халяль»

Одна з найбільших кондитерських компаній України - житомирська фабрика ТДВ «Житомирські ласощі» - отримала сертифікат «Халяль» для частини її асортименту, що дозволить розширити експорт продукції в мусульманські країни.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, останнім часом велика частина виробників продуктів харчування використовують інгредієнти тваринного походження, які заборонено за вимогами Шаріату й завдають шкоди організму людини.

Для присвоєння сертифікату «Халяль» житомирське підприємство ТДВ «ЖЛ» відвідала експертна комісія ДУМУ (Духовне управління мусульман в Україні) з інспекцією продукції та умов її виробництва. У результаті отримали сертифікат «Халяль» на певний перелік продукції (сертифікат«Халяль», виданийфахівцямиДУМУ,підтверджуєвідповідністьпродукції, що випускається,вимогамШаріату- ред.).

"Новина про присвоєння сертифікату «Халяль» для частини асортименту компанії дуже актуальна для мусульман України. В Україні майже відсутня інформація, найменування продукції від яких виробників не містять тваринних жирів, алкогольних добавок, желатину і інших заборонених ісламом компонентів. Внаслідок отримання цього сертифікату, країни Близького і Далекого Сходу мають намір імпортувати цукерки, печиво і вафлі виробництва житомирської кондитерської фабрики", - йдеться в повідомленні компанії.

Також наголошується, що наявність знаку «Халяль» служить доказом додаткових гарантій якості продукції для споживача.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Житомирські ласощі" в результаті злиття з ТОВ "Будстайл-ХХI" перетворено в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) "ЖЛ". До нового підприємству - ТДВ "ЖЛ" - перейшли всі зобов'язання зазначених товариств, права майнового та немайнового характеру, а також зобов'язання з відшкодування вартості акцій акціонерам ЗАТ "Житомирські ласощі". Мова йде про тих акціонерів, які не голосували за ухвалення загальними зборами рішення про припинення діяльності ЗАТ "Житомирські ласощі" шляхом злиття. Це стосується також тих акціонерів, які не захотіли придбати права учасника ТДВ "ЖЛ" з інших причин.

Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" (створена в 1944 році) - один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. На фабриці виробляється понад 227 видів продукції.