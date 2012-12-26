Податкова закликає Дідів Морозів і Снігуроньок сплатити податки

Державна податкова служба, яка у 2013 році увіллється у Міністерство доходів і зборів, закликає громадян України, які вирішили заробити на новорічні свята Дідами Морозами, Снігуроньками або іншими казковими персонажами, не забути сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому агентству УНІАН.

Не секрет, що саме у цей час серед населення стрімко зростає попит на послуги працівників цих професій. ДПС України відзначає, що при отриманні громадянами доходів від надання послуг у сфері розваг (звичайно це - проведення новорічних поздоровлень на замовлення, участь у святкових виставах, балах, маскарадах, корпоративах як Дід Мороз і Снігуронька) необхідно платити податок на доходи фізичних осіб.

У повідомленні також сказано, що фахівці податкової провели моніторинг інтернет-оголошень і оголошень у соціальних мережах і з'ясували, що вартість послуг «новорічних» акторів у Києві становить у середньому від 250 до 3 500 грн за годину, у Львові викликати на свято Діда Мороза і Снігуроньку коштує від 300 грн до 1200 грн, у Донецьку - від 150 до 2 500 грн, у Харкові громадянам доведеться викласти від 150 до 1 800 грн на годину.

Одночасно податкова служба закликає підприємства і підприємців, які здійснюють організацію новорічних свят, належним чином оформити відносини з тимчасовими працівниками - акторами і аніматорами, яких задіяно у святкових поздоровленнях під час новорічних і різдвяних свят.

Як раніше повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2013 рік заплановано надходження у карну 78,026 млрд грн податку на доходи фізосіб.

Основними чинниками, які, як очікується, позитивно вплинуть на збільшення надходжень від даного податку, названо зростання витрат на оплату праці, легалізація зарплат, збільшення доходів низькооплачуваних верств населення за рахунок підвищення мінімальних соціальних гарантій, збільшення доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, а також збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

За даними Держподатслужби, у січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання становлять 14,4%).