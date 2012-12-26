Анонс на 27 грудня

* Прес-конференція на тему: «Підсумки 2012 року для виробників автотранспортних засобів і автокомпонентів корпорації «Еталон». Також, в рамках заходу відбудеться демонстрація нового тролейбуса і трьох вантажних автомобілів виробництва корпорації «Еталон». Запрошені: В.Бутко, президент Корпорації «Еталон»; В.Купцов, голова правління ЗАТ «Бориспільський автозавод» і ЗАТ «Чернігівський автозавод»; В.Тарарака, ген.директор ТОВ «Чернігівський ковальський завод» В.Трейтяк, ген.директор ТОВ «Український кардан»; В.Сень, заступник міністра аграрної політики та продовольства України; М.Ламбуцький, ген.директор КП «Київпастранс»; Є.Пронченко, глава Держінспекції України з безпеки на наземному транспорті.

* Прес-конференція на тему: "Виробництво твердого біопалива в Україні: підсумки 2012 року". Учасники: президент Українського пеллетного союзу Микола Коломійченко, президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), співзасновник Українського пеллетного союзу Віталій Давій.

* Прес-конференція голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна на тему: «Підсумки реалізації програм доступного житла та забезпечення молоді житлом у 2012 році. Перспективи на 2013 рік».

* Прес-конференція на тему: «Нові правові механізми для об'єднання бізнесу для участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва». Учасники: голова Громадської ради при Держпідприємництва України, президент Союзу кризових менеджерів України Павло Міхайліді; координатор регіональних експертних груп Громадської ради Валерій Вєтров.

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Підсумки столиці-2012». Учасники дискусії традиційно підіб'ють підсумки року життєдіяльності української столиці в різних сферах - політиці; екології; інфраструктурі; будівництві та архітектурі, стратегії розвитку міста тощо, а також поговорять про перспективи.

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