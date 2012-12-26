ТОП-10 (26 грудня)

Держборг України збільшився до 501,4 млрд грн

«Нафтогаз» візьме у Держбанку розвитку Китаю 3,66 млрд дол. кредиту

АМКУ вимагає від нафтотрейдерів до 10 січня знизити ціни на паливо

Транзит російської нафти через Україну подорожчає на 8,4%

Проект «LNG-термінал» вимагає «перезавантаження» - Ставицький

У Кабміні розраховують досягти угоди з МВФ уже в січні

Аграрний фонд продасть експортерам 300 тис. тонн пшениці не дешевше 2,1 тис. грн за тонну

Кабмін має намір продовжити виплати компенсацій вкладникам «Ощадбанку СРСР» у 2013 році

Кабмін пропонує передавати активи санаційному банку без їх оцінки та згоди акціонерів

Україна за 11 місяців скоротила імпорт газу на 27,1%

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Держборг України збільшився до 501,4 млрд грн

Сума державного і гарантованого державою боргу України в листопаді збільшилася в гривнєвому еквіваленті на 8,4 млрд грн, або на 1,6%, - до 501,3 млрд грн, повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Як йдеться в розміщеному на сайті повідомленні, станом на 30 листопада 2012 р. державний і гарантований державою зовнішній борг становив 291,5 млрд грн (58,15% від загальної суми боргу), внутрішній борг - 209,8 млрд грн (41,85%).

Державний борг України станом на 30 листопада п.р. становив 406 млрд грн. (80,99% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), зовнішній борг - 208,2 млн. грн (41,5% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу). Державний внутрішній борг становив 197,8 млн. грн. (39,46% від загальної суми боргу).

Гарантований державою борг України на 30 листопада п.р. становив 95.3 млрд грн (19,01%), зокрема: гарантований зовнішній борг - 83,3 млрд грн (16,6%); гарантований внутрішній борг - 12 млрд грн (2,39%).

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2012 року становив 492,97 млрд грн, або 61,675 млрд дол., що на 0,6% менше за показник на кінець вересня 2012 року.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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«Нафтогаз» візьме у Держбанку розвитку Китаю 3,66 млрд дол. кредиту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підписала з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

У рамках цієї програми Україна планує здійснити чотири великі інвестиційні проекти. Терміни їхньої реалізації поки не називають.

«Реалізація цієї програми дасть можливість Україні не тільки істотно скоротити імпортозалежність і підвищити енергетичну безпеку держави, але й значно наростити валові обсяги внутрішнього виробництва і споживання, внаслідок запровадження сучасних технологій та будівництва відповідної інфраструктури», - повідомляє прес-реліз.

Уряд України ставить за мету в результаті впровадження використання на об'єктах теплоенергетики технологій водовугільного палива та будівництва заводів газифікації вугілля досягти обсягу заміщення природного газу вітчизняним вугіллям на рівні близько 4 млрд кубометрів щорічно і забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вугледобувних підприємств в обсязі до 10 млн тонн щорічно.

Влада також хоче реалізацією програми домогтися щорічної економії валютних коштів до 1,5 млрд доларів США.

Протокол з Держбанком Китаю про залучення кредиту на 3,656 млрд доларів підписали ще в липні 2012 року, а на початку грудня «Нафтогаз України» повідомив про деякі деталі цього кредиту, зокрема, про те, що кредит залучається на 19 років.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з перекладу вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Щорічний видобуток вугілля в Україні становить близько 80-85 млн тонн.

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АМКУ вимагає від нафтотрейдерів до 10 січня знизити ціни на паливо

Антимонопольний комітет України вимагає від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 року встановити економічно обґрунтовані ціни на пальне, вважаючи їх завищеними.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, комітет вважає високим рівень торгових надбавок на пальне роздрібних реалізаторів.

«Комітет стурбований ціновою ситуацією на ринку нафтопродуктів, і очікує від операторів адекватної реакції до 10 січня 2013 року», - сказано в повідомленні.

«Термін, який ми відводимо, - точка відліку. І якщо не буде конкретних результатів, комітет перейде від формату «круглого столу» до іншої форми спілкування», - наголошується в повідомленні з посиланням на слова заступника голови АМКУ Федора Влада.

Також повідомляється, що присутній на зустрічі в АМКУ директор «Укрнафтохімпереробки» Михайло Міндреску, який очолює секретаріат експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України, відзначив, що міністерство розуміє стурбованість комітету і виправить ситуацію, а також до 10 січня 2013 року учасники ринку зможуть відреагувати на вимогу комітету.

Довідка УНІАН. За даними консалтингової групи «А-95», середні ціни на АЗС в Україні, станом на 24 грудня, на бензин марки А-95 становили 11,13 грн за літр, дизельне пальне - 10,06 грн за літр.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 664 одиниці, у листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% – до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.

У листопаді через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного пального, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).

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Транзит російської нафти через Україну подорожчає на 8,4%

Тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшиться на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Про це повідомляє прес-служба російської компанії «Транснафта».

Згідно з повідомленням, транзит здійснюється з РФ через Україну в напрямку Словаччини і Угорщини.

Довідка УНІАН. Нафтогазовий сектор України в 2012 році підвищив тарифи на транзит російської нафти на 8,5% - до 7,7 євро за тонну.

Згідно з даними Держстату України, трубопровідне транспортування енергоносіїв за 6 місяців п.р. засвідчило відчутне сукупне цінове зростання - на 17,1%. До того ж подорожчання стосується як газу, так і сирої нафти.

Транзит нафти до країн Євросоюзу (до Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України у січні-жовтні 2012 року скоротився до 11,971 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Наприкінці жовтня 2012 року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв, що Україні, незважаючи на можливості нафтотранспортної системи, не вдається збільшити транзит нафти поточного року.

Ю.Бойко відзначав, що Україна хотіла б більше транспортувати нафти, але у зв'язку з будівництвом Балтійської трубопровідної системи-2, не вдається збільшити транспортування.

Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає в себе 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Проект «LNG-термінал» вимагає «перезавантаження» - Ставицький

Проект будівництва LNG-терміналу вимагає перезавантаження і Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір налагодити співпрацю з цього питання з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Проект LNG-термінал буде перезавантажено. Ми налагоджуємо співпрацю з Держагентством з цього питання і доведемо цей проект до логічного кінця», - сказав міністр.

Також він додав, що готовий працювати з віце-прем'єром Юрієм Бойком як "одна команда".

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становить 25% + 1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду, про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

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У Кабміні розраховують досягти угоди з МВФ уже в січні

Україна успішно проведе переговори з Міжнародним валютним фондом і, можливо, підпише відповідні документи під час візиту місії Фонду, запланованого на середину січня 2013 року. Про це в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» (№ 239 від 26 грудня) заявив міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради Національного банку Ігор Прасолов.

За його словами, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом дасть позитивні сигнали інвесторам і кредиторам, які вкрай важливі в умовах кризи.

«Чергові переговори України з МВФ заплановані на січень 2013 року. Коли в усьому світі панує криза і незрозумілими залишаються перспективи існування Євросоюзу, нам дуже важливо, щоб Україна одержала позитивні сигнали. Ми з нетерпінням чекатимемо січня... Ми упевнені, що Україна успішно проведе переговори з МВФ і підпише з ним відповідні документи», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня, проте його було відкладено.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s понизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також низки підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізинговій компанії. Крім того, був понижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.

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Аграрний фонд продасть експортерам 300 тис. тонн пшениці не дешевше 2,1 тис. грн за тонну

Аграрний фонд України розраховує продати 300 тис. тонн пшениці зернотрейдерам для експорту за ціною не нижче 2,1 тис. грн за тонну. Про це на брифінгу в середу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Нам би не хотілося продавати (пшеницю - УНІАН) за дешевими цінами, але ухвалено рішення, що Аграрний фонд може продати не нижче середньозваженої ціни за три останні сесії товарної біржі - в даному випадку Аграрної біржі. Сьогодні така ціна 1950 грн, і від цієї ціни і буде відштовхуватися АФ. Ринкова ціна тонни зерна - в межах 2100 грн за тонну (для пшениці 3 класу). Ми б не хотіли продавати дешевше, ніж є (на ринку)», - сказав під час брифінгу І.Бісюк. Він підкреслив, що Аграрному фонду необхідно компенсувати витрати на зберігання цього зерна.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України у зв'язку з необхідністю залучення коштів для розрахунку з аграріями за форвардними закупівлями ухвалив рішення продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їх подальшого експорту. Згідно зі словами міністра аграрної політики і продовольства, держава не перешкоджатиме експорту зазначеного обсягу пшениці.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко припускає, що продаж пшениці з Аграрного фонду може відбутися у січні 2013 року.

Станом на 25 грудня поточного МР обсяг експорту зерна з України становив 13,82 млн тонн, зокрема 5,8 млн тонн пшениці, в тому числі продовольчої - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурудзи, 1,82 млн тонн ячменю.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни в поточному маркетинговому році 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна. При цьому для зупинки експорту зернотрейдерам необхідно було виконати зобов'язання, що залишилися, за укладеними експортними контрактами.

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Кабмін має намір продовжити виплати компенсацій вкладникам «Ощадбанку СРСР» у 2013 році

Кабінет Міністрів України має намір продовжити у 2013 році виплату компенсацій колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабміну.

За його словами, 3 млн громадян вже звернулися за компенсаційними виплатами.

«Це був і буде обумовлений роботою економіки соціальний прогрес. Не такий швидкий, як ми того бажали б, проте стабільний прогрес. Наступного року компенсації будуть продовжені», - сказав прем'єр-міністр, не називаючи суми, виділеної у бюджеті 2013 року на ці цілі.

Як повідомляв УНІАН, вперше поверненням вкладів Ощадбанку СРСР зайнявся уряд Юлії Тимошенко у 2008 році. Розмір компенсаційного платежу становив 1 тис. грн. Обсяг виплачених компенсацій становив 5,8 млрд грн.

З 1 червня 2012 року повторно розпочалися виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у відділеннях «Ощадбанку». Планувалося, що вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли одержати компенсацію у 2008 році. Станом на 26 грудня установи «Ощадбанку» провели компенсаційні виплати 5,3 млн вкладників та їх спадкоємцям на загальну суму 4,5 млрд грн.

У вересні 2012 року передбачалося, що у 2013 році на компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР буде направлено 8 млрд грн, сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладникові.

Водночас 4 грудня на засіданні Верховної Ради під час відповіді на запитання при представленні проекту бюджету на 2013 рік заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський відмовився назвати точну цифру асигнувань, закладених у бюджеті-2013 на компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, відзначивши лише, що на обслуговування державного боргу і виплату знецінених заощаджень у цілому передбачено 35 млрд грн.

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Кабмін пропонує передавати активи санаційному банку без їх оцінки та згоди акціонерів

Кабінет Міністрів України пропонує дозволити державним і рекапіталізованим банкам передавати санаційному банку проблемні активи без їх оцінки, а також без надання окремої згоди акціонерів, тобто держави. Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті № 1154 “Про особливості діяльності санаційного банку”.

“Передача банками активів санаційному банку здійснюється шляхом переуступки права вимоги банків за зобов'язаннями боржників або відчуження цінних паперів без компенсації їх вартості і без проведення оцінки таких активів.” - зазначається у законопроекті.

У документі вказується, що банки укладають договори про передачу активів санаційному банку на підставі рішень органів управління без повідомлення і отримання відповідної згоди акціонерів, боржників, вкладників і інших кредиторів (окрім Національного банку України).

“Боржники, вкладники та інші кредитори не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань такими банками у зв'язку з передачею ними активів санаційному банку”, - наголошується у законопроекті.

Повернені від боржників кошти санаційний банк має перерахувати до бюджету. З цієї суми відніматимуться кошти, необхідні для фінансування санаційного банку, і їх величину визначатиме його наглядова рада.

Довідка УНІАН. 14 вересня 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

«Родовід Банк» (м. Київ) зареєстровано у 1990 році. У 2009 році банк було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

«Родовід Банк» у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив збиток у 7 разів – до 150,327 млн грн.

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Україна за 11 місяців скоротила імпорт газу на 27,1%

Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, в листопаді імпорт газу зменшився порівняно з попереднім місяцем поточного року до 2,617 млрд куб. м з 3,17 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в поточному році скоротить постачання російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься лише за цей обсяг.

Раніше заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» розраховує, що Україна купить цього року 40 млрд куб. м газу.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна мала б оплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає збільшення постачавок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становть 421 дол. за тисячу кубометрів.

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УНІАН