Дніпропетровська міська рада вирішила скоротити штат міськвиконкому на 30%

Депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення з лютого 2013 року скоротити штат міськвиконкому на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене на черговій сесії 26 грудня.

Також передбачено на 50% скоротити штати районних у місті виконавчих комітетів.

За інформацією Дніпропетровської міськради, на сьогодні штат міськвиконкому становить 690 працівників, які працюють у 32 управліннях.

У Дніпропетровську 8 районів – Бабушкінський, Кіровський, Жовтневий, Красногвардійський, Ленінський, Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний та Самарський.