Дніпропетровська міська рада вирішила скоротити штат міськвиконкому на 30%
08:47, 27 грудня 2012Різне
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Депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення з лютого 2013 року скоротити штат міськвиконкому на 30%.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене на черговій сесії 26 грудня.
Також передбачено на 50% скоротити штати районних у місті виконавчих комітетів.
За інформацією Дніпропетровської міськради, на сьогодні штат міськвиконкому становить 690 працівників, які працюють у 32 управліннях.
У Дніпропетровську 8 районів – Бабушкінський, Кіровський, Жовтневий, Красногвардійський, Ленінський, Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний та Самарський.
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