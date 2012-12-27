ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Різдво в Америці не стало розпродажним», в якому пише: Дослідницька компанія Spendingpulse повідомила, що в поточному сезоні зростання розпродажів напередодні Різдва в США становило всього 0,7%. Це є відверто слабким результатом, оскільки аналітики прогнозували зростання в 3-4% у порівнянні з минулим роком...

http://www.kommersant.ua/doc/2098787

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Різдвяна «Повістка Італії», в якому пише: прем'єр Маріо Монті, який пішов у відставку, продовжує на різдвяні свята збивати передвиборну команду. Заявивши днями про свою готовність очолити уряд від імені партії, що розділяє його план дій, він продовжував у різдвяні дні роз'яснювати своє бачення майбутнього Італії...

http://www.kommersant.ua/doc/2098802

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«Сегодня» в публікації «Майже вся їжа в Україні подешевшала» пише: За даними Держкомстату, за 12 місяців МР ціни на продукти знизилися. Найбільше подешевшала картопля (на 58%) і цукор на - 35,8%. До того ж низка продуктів подорожчала, зокрема яйця - у червні 2011 року вони коштували на 11% дешевше (приблизно на п'ятак за штуку)...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/eda-v-Ukraine.html

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Видання «Дело» публікує матеріал «Ще двох торговців запідозрили в маніпуляціях з цінними паперами у справі "ММСІС Інвестментс"», в якому пише: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує розслідувати справу компанії "ММСІС Інвестментс", яка масштабно рекламувала надприбутковість вкладень в акції, які компанія пов'язувала із собою...

http://delo.ua/finance/esche-dvuh-torgovcev-zapodozrili-v-manipuljacijah-s-cennymi-bumagami-193477/

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«Дело» в матеріалі «Фінансові підсумки дня» пише: Фондовий ринок України став світовим лідером з падіння, а держборг перевалив за 500 млрд грн....

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-fondovyj-rynok-ukrainy-stal-mirovym-lidero-193480/

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Сайт «УНІАН-Економіка» в матеріалі «Пригоди "Хюндаю": винний, виправлюся...» пише: Сьогодні важко сказати, чи полегшає комусь від того, що Колесніков «вибачився за Хюндай». І що взагалі можуть означати такі «вибачення» - компенсацію пасажирам, які не доїхали, держзамовлення на випуск електропоїздів для Крюківського вагонзаводу, привід відсторонити Бориса Вікторовича від бюджетного фінансування або щось, покрите мороком?..

http://economics.unian.net/rus/detail/151744

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «В адміністрації президента незадоволені урядом Дмитра Медведєва» пише: Як з'ясували «Ведомости», в адміністрації президента незадоволені урядом Дмитра Медведєва - він зриває терміни виконання передвиборчих обіцянок Володимира Путіна і не проводить непопулярних реформ. В уряді не згодні...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7656911/ukazy_prosrocheny

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Видання «Известия» в публікації «У "Оборонсервісу" знайшлися борги на 8 млрд рублів» пише: військовий холдинг, що загруз у скандалах і кредитах, готується до реформування: його функції передадуть іншим відомствам...

http://izvestia.ru/news/542388

(УНІАН)