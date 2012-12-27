Санлікар РФ назвав новорічні свята декадою жаху

Керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко назвав декадою жахів новорічні свята в Росії.

"Ми стоїмо на порозі декади жаху, коли більшість громадян нашої країни буде надано самим собі. А немає страшнішого ворога для нашого громадянина, ніж він сам", - сказав Г.Оніщенко на прес-конференції в Москві, повідомляє РІА «Новини».

За його словами, у кращому разі люди займатимуться "абсолютно безглуздим переглядом телевізійного екрану".

"Повна духовна всеїдність тих сурогатів, які йдуть з екранів, де найгуманніше - це, мабуть, передачі про вбивства. Але кажуть, що так треба робити, щоб були рейтинги", - сказав Г.Оніщенко.

Крім того, цими днями багато росіян обжираються, вживають алкоголь великими кількостями, що виливається в нездорову обстановку в кожній родині, додав керівник Росспоживнагляду.