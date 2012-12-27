Більшість українців підтримують курс на ЄС, прихильників східного вектору все менше

52% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, не підтримують – 34%, ще 14% – не визначились. Водночас 41% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 44%. Ще 15% - не визначились.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 25 вересня – 5 жовтня 2012 р.

Соціологи зазначають, що впродовж 2012 року кількість прихильників євроінтеграції є стабільною. Це дещо менше, ніж у 2010-2011 роках, проте більше, ніж у 2009 році. Незважаючи на це, кількість «твердих» прихильників євроінтеграції зростає щороку: якщо у 2010-2011 роках однозначно підтримували вступ України до ЄС близько чверті українців, то у 2012 р. – щонайменше, третина.

Найбільшими прихильниками вступу України до ЄС є молодь – майже дві третини опитаних у віці 18-29 років підтримують ініціативу, а не підтримують лише чверть. Найбільш песимістично ставляться до ініціативи старші люди – 38% підтримують і 43% не підтримують.

Серед найбільших прихильників євроінтеграції жителі Заходу (77%), дещо менше Центру (64%), Півночі (54%) та Сходу (51%). Водночас близько половини опитаних на Півдні та Донбасі не підтримують ініціативу.

Водночас 41% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 44%. Ще 15% - не визначились.

Якщо в 2010-2011 роках кількість прихильників спільної держави стабільно перевищувала кількість противників, то вже у 2012 році спостерігаються зворотні тенденції.

Утворення спільної держави з Росією найбільше підтримують старші люди (53%), найменше – молодь (32%), більше у містах, ніж в селах. Стабільно найбільшу підтримку ініціатива має на Півдні (64%), Донбасі (57%) та на Сході (54%) країни. Водночас більш як половина жителів Центральної та Північної України та понад 80% жителів Західної не підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії та Білорусі.

Цікаво, що щонайменше чверть опитаних, які підтримують утворення єдиної держави з Росією та Білоруссю, одночасно підтримують і приєднання України до ЄС.

Враховуючи такі особливості відповідей, респондентам було задане пряме запитання. Отже, на думку опитаних для України підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом більш вигідне (40%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (37%). 23% – не змогли визначитися.

Упродовж останнього року кількість прихильників підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом майже не змінилася, натомість незначно зросла кількість тих, які вважають Митний союз більш вигідним для країни - з 34 до 37%.

У результаті, Захід, Північ і Центр України більше підтримують Угоду з Євросоюзом. Донбас, Південь і Схід – вступ до Митного союзу. Також на Сході відносно більше невизначених з цього питання. Молодь, люди з вищою освітою традиційно більше підтримують підписання Угоди про ЗВТ з Євросоюзом, старші – вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.