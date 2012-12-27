В.о. начальника Сумської митниці призначено Афанасіаді

В. о. начальника Сумської митниці 25 грудня призначено радника митної служби I рангу Дмитра Афанасіаді.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Сумської митниці Оксана Кедя, попереднього керівника установи - Володимира Орлова перевели на посаду начальника Луганської митниці.

Згідно з інформацією прес-служби, Д.Афанасіаді народився 9 травня 1968 року. Має дві вищі освіти (2003 - Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит»; 2009 р. - Таврійський національний університет ім. Вернадського, спеціальність «Правознавство»).

У митних органах працює з 1996 р. До 2010 р. пройшов шлях від інспектора до заступника начальника Херсонської митниці. Потім працював у Південній митниці на посаді начальника митного поста "Одеса-порт", а згодом - на посаді першого заступника начальника Південної митниці. З вересня 2010 р. донині очолював Запорізьку митницю.

Д.Афанасіаді - Почесний митник України, нагороджений нагрудним знаком "За бездоганну службу в митних органах України", "За бездоганну службу в митних органах України III ступеня", відзначений Подякою Прем'єр-міністра України.