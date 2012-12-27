В трійці "розчарувань" року Янукович, Азаров, Тимошенко - опитування

15,4% опитаних українців назвали Президента України Віктора Януковича політиком 2012 року, а 15,7% - «розчаруванням» року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюдненні сьогодні на прес-конференції у Києві дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року. Загалом було опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

На другому місці серед тих, кого назвали політиком 2012 року, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко (12,2%), далі йдуть голови партій «Батьківщина» Юлія Тимошенко (9,5%), «Свобода» Олег Тягнибок (8%), «Фронт Змін» Арсеній Яценюк (7,8%), прем’єр-міністр України Микола Азаров (5%), голова КПУ Петро Симоненко (3,2%), колишній міністр економічного розвитку Петро Порошенко (2,1%).

Як зазначається, респонденти давали свої варіанти відповідей, тобто називали прізвища політиків самостійно.

На другому місці серед «розчарувань 2012 року» М.Азаров (11,8%), Ю.Тимошенко (7,3%), колишній міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (6,3%), голова партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська (5,5%), екс-Президент України Віктор Ющенко (4,2%), А.Яценюк (3,8%).

Коментуючи дані опитування, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що визначення В.Януковича політиком і «розчаруванням» року дуже чітко відбиває те, що відбувається в країні. Він додав, що попередні Президенти намагалися стати президентами всієї країни, хоча це їм і не дуже вдавалося.

“Нинішня влада кардинально поміняла стратегію — вони знають, що вони є владою, підтримуваною половиною України, і тому роблять все для цієї половини. При цьому решта їх не цікавить”, - переконаний експерт.

Також на прес-конференції були представлені оцінки експертів. Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва 19-25 грудня 2012 провів експертне опитування “Рік 2012 в оцінках експертів”. Загалом було опитано 50 експертів.

За оцінками експертів, найменш успішним політиком 2012 року була названа Н.Королевська - 23 згадки (експертам пропонувалося назвати не більше трьох прізвищ).

На другому місці серед найменш успішних політиків В.Янукович (20 згадок), далі — М.Азаров (11 згадок), С.Тігіпко (10 згадок), голова Верховної Ради 6-го скликання Володимир Литвин (9 згадок), В.Ющенко (9 згадок), А.Яценюк (7 згадок), Ю.Тимошенко (5 згадок), колишній перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський (4), екс-міністр інфраструктури Борис Колесніков (2) і голова КМДА Олександр Попов (також 2 згадки).

Переважна більшість експертів (40) назвали голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока найуспішнішим політиком року, 33 експерти згадали В.Кличка, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - М.Азарова, по 2 експерти вважають найуспішнішими політками голову ВР 7-го скликання Володимира Рибака, Ю.Тимошенко, П.Порошенка.