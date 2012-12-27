Штаб з реагування на надзвичайні ситуації працюватиме цілодобово

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив компетентним службам забезпечити цілодобову роботу Оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з несприятливими погодними умовами.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як сказано в повідомленні, глава уряду акцентував особливу увагу на мобілізації роботи всіх служб, що входять до складу МВС, МОЗ, Міненерговугілля, Укравтодору, комунальних служб регіонів, у вихідні та святкові дні, оскільки «приходити на допомогу людям потрібно в будь-який час доби».

За словами прем'єр-міністра, необхідно також накопичити відповідні ресурсні резерви, зокрема резерви паливно-мастильних матеріалів, засобів обробки дорожнього покриття для оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, рішення про створення при Міністерстві надзвичайних ситуацій Оперативного штабу ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 17 грудня. До складу штабу увійшли керівники (на рівні заступника міністра) МНС, Міноборони, Мінінфраструктури, МВС, Мінсоцполітики, МОЗ.

Контактні телефони штабу при МНС - 247-30-02, 247-32-11, крім того є телефон в Будинку Уряду - 256-60-90, 256-67-70.