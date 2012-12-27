Анонс на 28 грудня

* Відбудеться відкриття святкової новорічної ялинки. Програма проходитиме на п'яти майданчиках Українського дому. Також у програмі дитячий спектакль «Зимові мелодії чарівної скриньки». У відкритті візьмуть участь: Олександр Попов, голова КМДА; Валентина Довженко, радник Прем'єр-міністра України; Оксана Гриценко, директор Українського дому; Валентин Мельник, голова Київської міської ради профспілок.

* Круглий стіл на тему: «Новорічні свята без шкоди для здоров'я». Учасники: Анатолій Вершигора, головний спеціаліст з медицини невідкладних станів ГУОЗ КМДА, Олександр Косяков, головний спеціаліст з ортопедії і травматології ГУОЗ КМДА; Леонід Кушнір, головний спеціаліст з кардіології ГУОЗ КМДА; Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я, Олександр Шипунов, завідувач наркологічного відділення наркологічної клініки «Соціотерапія», Ігор Червак, головний спеціаліст з гастроентерології ГУОЗ КМДА.

* Відбудеться благодійний вечір «HANDMADE» сувенірів вихованців дитячих будинків. Організатори: Fairmont Grand Hotel Kyiv та Фонд «Волонтерів України». Ведучий вечора: Дмитро Оськін. На свято запрошені Даша Малахова, Kishe, Ольга Юнакова, Вадим Красноокий, Наталія Гордієнко, Наталія Валевська, GODO, Ніка Коверіна, Рената Штіфель, Іван Ганзера, група Emotion і багато інших. У програмі: благодійний аукціон на підтримку творчості дітей-сиріт, на якому будуть представлені 20 унікальних лотів виготовлених власноруч вихованцями дитячих будинків; ексклюзивний лот від партнера фестивалю «Назустріч мрії» - квіткового кутюр'є «LoraSen»; різдвяний ярмарок «HANDMADE» сувенірів; святковий концерт від українських зірок і дитячих колективів.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63