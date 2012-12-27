ТОП-10 (27 грудня)

Транзит нафти через територію України скоротився на 19%

Україна збільшила споживання вугілля

Кабмін скоротив фінансування будівництва метро в Києві

Більшість українців підтримують курс на ЄС, прихильників східного вектору все менше

Мінфін США пообіцяв відтермінувати дефолт на два місяці

Кабмін дозволив «Енергоатому» до кінця року випустити облігаційну позику на 1,7 млрд грн

Азаров: "Для нашої економіки життєво важливо" домовитися з Митним союзом

Держреєстрація прав на нерухомість з 1 січня буде проводитися за принципом «єдиного вікна»

Україна в 2013 році зможе обійтися без кредиту МВФ, заявив Азаров

Загальне декларування доходів може бути введено в 2014 році

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Транзит нафти через територію України скоротився на 19%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-листопаді 2012 року скоротився до 13,246 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у листопаді транзит нафти до цих європейських країн зменшився порівняно з попереднім місяцем на 2,75% - до 1,275 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшиться на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

У 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. До того ж транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Україна збільшила споживання вугілля

Споживання вугілля в Україні за 11 місяців 2012 року збільшилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 7,2% - до 56,152 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями (ТЕЦ) за 11 місяців поточного року збільшилося на 2,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 29,646 млн тонн.

Споживання вугілля теплоелектростанціями в листопаді 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 1,9% - до 2,647 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5% - до 78,461 млн тонн з 74,742 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні в поточному році повинен вирости до 85 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і часткового заміщення газу вітчизняним вугіллям.

26 грудня 2012 «Нафтогаз України» підписав з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

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Кабмін скоротив фінансування будівництва метро в Києві

Кабінет Міністрів України в рамках перерозподілу бюджетних асигнувань скоротив фінансування програми будівництва метро до столичних районів Теремки і Троєщина на 220 млн грн, одночасно спрямувавши цю суму в бюджет Києва як дотацію вирівнювання фінансової забезпеченості.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1185 від 19 грудня, опублікованому в газета «Урядовій кур’єр».

Цією ж постановою внесено зміни до інших постанов Кабміну, а Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що, незважаючи на складнощі, пов'язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об'єкт своєчасно – до травня 2013 року.

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Більшість українців підтримують курс на ЄС, прихильників східного вектору все менше

52% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, не підтримують – 34%, ще 14% – не визначились. Водночас 41% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 44%. Ще 15% - не визначились.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 25 вересня – 5 жовтня 2012 р.

Соціологи зазначають, що впродовж 2012 року кількість прихильників євроінтеграції є стабільною. Це дещо менше, ніж у 2010-2011 роках, проте більше, ніж у 2009 році. Незважаючи на це, кількість «твердих» прихильників євроінтеграції зростає щороку: якщо у 2010-2011 роках однозначно підтримували вступ України до ЄС близько чверті українців, то у 2012 р. – щонайменше, третина.

Найбільшими прихильниками вступу України до ЄС є молодь – майже дві третини опитаних у віці 18-29 років підтримують ініціативу, а не підтримують лише чверть. Найбільш песимістично ставляться до ініціативи старші люди – 38% підтримують і 43% не підтримують.

Серед найбільших прихильників євроінтеграції жителі Заходу (77%), дещо менше Центру (64%), Півночі (54%) та Сходу (51%). Водночас близько половини опитаних на Півдні та Донбасі не підтримують ініціативу.

Водночас 41% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 44%. Ще 15% - не визначились.

Якщо в 2010-2011 роках кількість прихильників спільної держави стабільно перевищувала кількість противників, то вже у 2012 році спостерігаються зворотні тенденції.

Утворення спільної держави з Росією найбільше підтримують старші люди (53%), найменше – молодь (32%), більше у містах, ніж в селах. Стабільно найбільшу підтримку ініціатива має на Півдні (64%), Донбасі (57%) та на Сході (54%) країни. Водночас більш як половина жителів Центральної та Північної України та понад 80% жителів Західної не підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії та Білорусі.

Цікаво, що щонайменше чверть опитаних, які підтримують утворення єдиної держави з Росією та Білоруссю, одночасно підтримують і приєднання України до ЄС.

Враховуючи такі особливості відповідей, респондентам було задане пряме запитання. Отже, на думку опитаних для України підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом більш вигідне (40%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (37%). 23% – не змогли визначитися.

Упродовж останнього року кількість прихильників підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом майже не змінилася, натомість незначно зросла кількість тих, які вважають Митний союз більш вигідним для країни - з 34 до 37%.

У результаті, Захід, Північ і Центр України більше підтримують Угоду з Євросоюзом. Донбас, Південь і Схід – вступ до Митного союзу. Також на Сході відносно більше невизначених з цього питання. Молодь, люди з вищою освітою традиційно більше підтримують підписання Угоди про ЗВТ з Євросоюзом, старші – вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.

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Мінфін США пообіцяв відтермінувати дефолт на два місяці

Мінфін США пообіцяв вжити екстрених заходів для запобігання дефолту, що загрожує країні через те, що 31 грудня 2012 Сполучені Штати досягнуть стелі держборгу.

Про це йдеться в листі міністра фінансів Тімоті Гайтнера, який направлено 26 грудня лідерам Конгресу США, за інформацією Associated Press повідомляє Lenta.ru.

Екстрені заходи, до яких найближчими днями має намір вдатися Мінфін, дозволять заощадити близько 200 мільйонів доларів і, таким чином, забезпечать уряду ще два місяці для того, щоб домовитися із законодавцями про підвищення межі держборгу.

Попередній раз межу держборгу США підвищували у серпні 2011 року після тривалих переговорів між адміністрацією президента Обами і лідерами республіканської фракції в Конгресі, під час яких обидві сторони не бажали йти на поступки. Хоча в останній момент сторонам все ж таки вдалося домовитися, тривалі переговори призвели до зростання ставок за облігаціями, і бюджет США втратив 1,3 мільярда доларів.

У цей час межа держборгу США становить 16,394 трильйона доларів, а держборг країни ще на початку вересня досяг рекордних 16,015 трильйона доларів.

Адміністрація Обами і республіканці в цей момент ведуть складні переговори про спробу уникнути "фіскального обриву" - одночасного припинення дії податкових пільг і скорочення держвидатків на початку 2013 року. Передбачається, що в рамках пакету законопроектів, спрямованих на запобігання "фіскального обриву", ухвалять і рішення про підвищення межі держборгу. Однак поки переговори адміністрації Обами з лідерами республіканської більшості в Палаті представників Конгресу США результату не принесли.

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Кабмін дозволив «Енергоатому» до кінця року випустити облігаційну позику на 1,7 млрд грн

Кабінет міністрів дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1062 від 26 грудня 2012 року.

Згідно з документом, компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою щонайвище 18% річних.

Залучені кошти направлять на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

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Азаров: "Для нашої економіки життєво важливо" домовитися з Митним союзом

Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співробітництво, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“Вчора у мене була розмова з Дмитром Медведєвим стосовно для нас дуже болючого питання доступу на ринок Росії нашої трубної продукції. Ми провели переговори і ось наприкінці розмови Дмитро Анатолійович мені говорить, що “вам треба попрацювати з моїми казахстанськими і білоруськими колегами для того, щоб те, про що ми з вами домовилися, було й ними підтримано, тому що у них є своє право голосу при ухваленні рішень у митній раді. Ми то вас підтримуємо, Казахстан і Білорусь - домовляйтеся з ними самі”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що цей приклад говорить про те, що з Росією, Білоруссю та Казахстаном в економічній сфері можна вести переговори лише з точки зору їх участі в МС. Глава уряду ще раз нагадав, що на країни МС доводиться 60 млрд доларів українського експорту, а на Європейський Союз - близько 40 млрд дол. За його словами, до країн МС поставляються ті товари, які Україна не може продати на інших ринках: продукція машинобудування, труби тощо.

“Тобто, для нашої економіки життєво важливо домовитися і взаємодіяти з країнами Митного союзу. Тут немає абсолютно ніякої політики. Якщо для нас це життєво важливо, значить і Президент, і уряд прагнуть домовитися з нашими партнерами. І коли на цьому починаються політичні спекуляції й протиставлення: ось ви хочете в Митний союз і не хочете в Європейський Союз, то нічого доброго це не несе для нашої країни перш за все. Я завжди виступав проти таких протиставлень”, - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що в співробітництві й з МС, й з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси.

“І якщо ми їх зуміємо захистити - Україна розвиватиметься, якщо не зуміємо захистити, не знайдемо форм взаємодії з Митним союзом, значить ми втратимо колосальний ринок, який дуже важко заповнити де-небудь ще в умовах жорстокої конкуренції на світових ринках”, - зазначив М.Азаров.

При цьому прем'єр підкреслив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться лише після того, як буде знайдено узгоджене рішення щодо співробітництва з цією організацією.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів із російським колегою Володимиром Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича зазначила, що «темами зустрічі президентів України та Росії визначено актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній та торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».

20 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що про вступ України до Митного союзу не йдеться.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС прийняла висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” в листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації у сфері управління державними фінансами.

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Держреєстрація прав на нерухомість з 1 січня буде проводитися за принципом «єдиного вікна»

З 1 січня 2013 року в Україні державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, будівлі та споруди тощо) буде проводитися за спрощеною процедурою за принципом «єдиного вікна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, державну реєстрацію проводитимуть державні реєстратори прав на нерухоме майно та нотаріуси. Станом на сьогодні в Україні утворено 583 органи державної реєстрації прав, в яких працює 2646 державних реєстраторів. Кількість державних та приватних нотаріусів на сьогодні становить 6835 осіб.

Зокрема, органами державної реєстрації прав здійснюватиметься «первинна» реєстрація речових прав на нерухоме майно (новозбудованих будинків, квартир у новобудовах або новосформованих земельних ділянок), а також усіх прав на нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року. Орган державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна реєструватиме відповідні права та видаватиме свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Строки реєстрації не перевищуватимуть чотирнадцяти робочих днів з моменту подання відповідної заяви. (Право власності на земельну ділянку здійснюватиметься після державної реєстрації цієї земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.)

На сайті Державної реєстраційної служби (www.drsu.gov.ua/show/9839) розміщено спеціальний Довідник для користувачів реєстраційними послугами, в якому можна ознайомитися з адресами органів державної реєстрації прав, надаються роз‘яснення, які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації, щодо строків проведення державної реєстрації прав, документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно тощо.

Нотаріусами реєструватиметься перехід права власності на нерухоме майно, тобто, здійснюватиметься «вторинна» державна реєстрація нерухомості. Під час посвідчення договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого майна та земельних ділянок, набуття права власності на успадковану нерухомість тощо нотаріус здійснюватиме одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості до Реєстру нотаріус вноситиме практично «день у день». Буде забезпечене функціонування цієї процедури за принципом «єдиного вікна», коли нотаріус особисто здійснюватиме державну реєстрацію та видаватиме витяги з Реєстру.

Плата за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлена у вигляді державного мита, що буде однаковим на всій території України.

Зокрема, за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно державне мито стягуватиметься у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить 119 гривень), а за державну реєстрацію інших речових прав на нерухоме майно, та обтяжень прав на нерухомі речі - 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 гривню.

Права на нерухоме майно, що виникли та зареєстровані в установленому порядку до 2013 року, визнаватимуться дійсними й з 1 січня 2013 року. Законодавство не передбачає обов’язку звертатися за їх «перереєстрацією» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У разі звернення за бажанням особи за проведенням такої перереєстрації державне мито не справляється.

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Україна в 2013 році зможе обійтися без кредиту МВФ, заявив Азаров

Україна в 2013 р. зможе обійтися без кредиту МВФ. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю українським телеканалам.

“Україна два роки вже обходиться без кредитів МВФ і, зрозуміло, обійдеться і наступного року без них”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд налаштований на співпрацю з МВФ і на пошук прийнятних компромісів.

Разом з тим М.Азаров відзначив, що Україна хотіла б одержувати кредитні ресурси МВФ. “І використовувати їх для розв’язання завдань нашого розвитку, хоча переважно МВФ скеровує свої ресурси на підтримку валютної стійкості”, - відзначив М.Азаров.

Проте глава уряду підкреслив, що ті антикризові заходи, які МВФ пропонував низці країн, зокрема європейських, засвідчили свою неефективність і призвели до стагнації економік цих країн.

“Я не втрачаю надії, що нам вдасться домовитися. Ресурси є не тільки у МВФ. У нас якось прийнято вважати, що без МВФ немає інших можливостей. Насправді, ресурсів достатньо у світі, і ми зараз активно працюємо над їх залученням в економіку України на вигідних для нас умовах”, - відзначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня, проте його було відкладено.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також низки підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії. Крім того, було знижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.

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Загальне декларування доходів може бути введено в 2014 році

Практика загального декларування доходів може бути введена вже в 2014 році, коли профільні служби досконально вивчать кращий світовий досвід у цій сфері. Про це в інтерв'ю журналу «Експерт» заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ініціатива з впровадження загального декларування закладена в концепцію розвитку податкової служби на п'ять років, розробку якої ми завершуємо. Проте в цій ситуації не можна поспішати. Законопроект в цій сфері буде винесено на широке обговорення, щоб кожен міг висловити свою думку», – сказав О.Клименко.

За його словами, зараз податківці вивчають пропозиції спільно з консалтинговою компанією PWC. «Ми детально вивчаємо міжнародний досвід, щоб перейняти кращі практики і уникнути помилок, виробити свій національний варіант відповідно до українських реалій. Думаю, 2013 рік стане роком, коли ці ініціативи будуть прийняті, а в 2014-му почнемо їх впровадження», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року Державна податкова служба України починає кампанію з декларування доходів і впроваджує послугу подачі декларації в електронному вигляді. У жовтні ДПСУ заявила, що готова до введення в Україні системи загального декларування доходів, проте остаточне рішення про це мають приймати законодавці. На 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.

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УНІАН