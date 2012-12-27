Азаров прокоментував деякі кадрові призначення в уряді

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що посада першого віце-прем'єр-міністра дозволить Сергію Арбузову одержати широкий досвід роботи в уряді.

Про це М.Азаров заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“Рано чи пізно я ж піду з посади прем'єр-міністра, і абсолютно очевидно, що у складі уряду мають бути готові люди замінити прем'єр-міністра. Посада першого віце-прем'єр-міністра - це дуже серйозна посада, яка повинна, говоритимемо, багато в чому допомагати прем'єр-міністру в ухваленні рішень, в реалізації цих рішень, і на цій посаді я сам працював”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що знайомий з особливостями роботи першого віце-прем'єра, і ця посада дозволяє набути дуже широкого досвіду. За словами голови уряду, у сферу діяльності першого віце-прем'єра входить величезна кількість питань діяльності уряду.

“І працюючи на цій посаді, дійсно, якщо ти хочеш – отже, ти ростеш, якщо ти не хочеш – отже, ти йдеш в нікуди. Отже, з цієї посади можна або вгору, або вниз йти. Я абсолютно нормально ставлюся до того, що Сергій Геннадійович Арбузов — перший віце-прем'єр-міністр, і поганий той перший віце-прем'єр-міністр, який не хоче стати прем'єр-міністром”, - відзначив М.Азаров.

У зв'язку з цим він наголосив, що готовий зі свого боку робити все, щоб у С.Арбузова все виходило у роботі на своїй посаді.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент Віктор Янукович затвердив новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єром М.Азаровим, і призначив колишнього голову Національного банку України С.Арбузова першим віце-прем'єром.

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Королевська має всі можливості реалізувати масштабні завдання, про які вона заявляла перед виборами - Азаров

У міністра соціальної політики Наталії Королівській є всі можливості реалізувати масштабні завдання, про які вона заявляла під час парламентської передвиборчої кампанії.

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“У неї зараз є всі можливості реалізувати ті масштабні завдання, про які вона говорила на виборах. У неї це перший досвід роботи в уряді, тому я сподіваюся, що вона всю свою енергію спрямує на реалізацію такого складного завдання, як соціальний захист наших людей”, - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що перед Н.Королевською такі завдання поставлені. За словами глави уряду, і до призначення, і після призначення Н.Королевської міністром соцполітики, він провів з нею кілька зустрічей.

“Наскільки вона з ними впорається - буде видно, у будь-якому разі, ніхто поблажок робити не збирається, вона про це знає чудово. Вимоги до неї будуть, як і до інших членів уряду. Я їй порадив провести кілька зустрічей і детально поговорити з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, тому що він, на мій погляд, дуже серйозно працював на посаді міністра соціальної політики”, - відзначив М.Азаров.

Також від повідомив, що порадив Н.Королевській уважно поставитися до тих напрацювань, які проводилися в Міністерстві соціальної політики. Глава уряду вважає за необхідне особливу увагу приділити ролі соціальних інспекторів.

“Ми цю новацію запровадили на початку цього року, хоча багато нам говорили, що це якась передвиборча мета. Це далеко не передвиборча мета, це, навпаки, створення сучасної європейської системи, коли соціальний інспектор має реально знати ситуацію в кожній сім'ї, якою він опікується, і щоб ми дуже добре знали цю ситуацію і допомагали тим, хто цього потребує. Оскільки коштів завжди не вистачає, то їх треба цільовим чином спрямувати туди, де вони зіграють свою серйозну роль”, - наголосив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що за два роки роботу соціальних інспекторів необхідно вивести на сучасний рівень.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович призначив лідера партії «Україна – Вперед!» Н.Королевську міністром соціальної політики України.

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Азаров шкодує, що Тігіпко перейшов працювати у Верховну Раду, а не залишився в уряді

Прем'єр-міністр України Микола Азаров шкодує, що колишній віце-прем'єр-міністр, заступник голови фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко перейшов працювати у Верховну Раду.

Про це М.Азаров заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“Я пошкодував, коли Сергій Леонідович сказав мені про те, що він все ж таки планує працювати у Верховній Раді. Я розраховував, що він продовжить свою діяльність у ролі віце-прем'єра або міністра соціальної політики, але оскільки ми ухвалили рішення не суміщати (посаду віце-прем'єра з посадою міністра - УНІАН), то в ролі віце-прем'єра”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що С.Тігіпко працював «дуже ініціативно, багато було реальних ідей, хоча були і недоробки, безумовно, які зараз проявляються». При цьому М.Азаров не сказав, про що саме йдеться, наголосивши, що у роботі будь-якого члена уряду є і певні позитиви, є і помилки або недоліки.

“Але в цілому я вважаю, що його робота на посаді віце-прем'єр-міністра була дуже корисна”, - відзначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, С.Тігіпка було обрано народним депутатом України за списком Партії регіонів на парламентських виборах 28 жовтня 2012 р.