Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції до ЄС
10:45, 28 грудня 2012Різне
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Кабінет Міністрів сформував департамент з питань асоціації та інтеграції до Євросоюзу в структурі Секретаріату Кабміну.
Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.
Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений у 2010 році.
На сьогодні в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріат Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.
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