Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції до ЄС

Кабінет Міністрів сформував департамент з питань асоціації та інтеграції до Євросоюзу в структурі Секретаріату Кабміну.

Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений у 2010 році.

На сьогодні в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріат Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.