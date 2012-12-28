Посол України при ЄС: 2013 рік стане вирішальним для двосторонніх відносин

Брюссель. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв вважає, що 2013 рік стане вирішальним для двосторонніх відносин.

Про це він заявив в інтерв’ю проекту «УНІАН-Новини ЄС».

«2013 рік стане, без перебільшення, вирішальним роком для євроінтеграційного курсу України», - сказав посол.

«Не кожного року в нас був шанс підписати Угоду про асоціацію. Як колишній керівник переговорної команди, скажу, що у 2013 році - цілком реально це зробити. Наступного року Україна опиняється на найближчій відстані до підписання цього доленосного документа», - пояснив К.Єлісєєв.

Він також переконанин, що Україна не повинна втратити цей шанс, оскільки, за його словами, цього очікують і громадяни України, і всі ті політики, дипломати та експерти, які витратили багато років своєї роботи на підготовку Угоди про асоціацію.

«А таких людей чимало – тільки 5 міністрів закордонних справ України зробили свій внесок у підготовку Угоди. Цей той документ, який, на мій погляд, може консолідувати українське суспільство та український політикум, і дати можливість стимулювати процес реформ», - сказав український посол.

Він також нагадав, що Україна та ЄС йдуться до підписання нової угоди – угоди про асоціацію – з 2005 року.

«У 2005 році, саме тут в Місії при ЄС, був вироблений набір аргументів, як політико-юридичних, так і практичних, виходячи зі змісту діючої Угоди про партнерство і співробітництво (УПС), і була розпочата робота з переконання наших партнерів по ЄС у тому, що діюча УПС застаріла і потребує заміни на новий, прогресивніший документ. З цього почався процес підготовки Угоди про асоціацію», - сказав К.Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори щодо угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня цього року – парафували її.

10 грудня цього року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України в сфері реформ виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату.

Зараз угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу та технічної підготовки до підписання.