З 1 січня набувають чинності положення двох кодексів та 52 законів

З 1 січня 2011 року в Україні набувають чинності положення двох кодексів, 52 законів, 36 актів Кабінету Міністрів та одного указу Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це поінформував міністр юстиції Олександр Лавринович з посиланням на дані Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, утримувачем якого є Мін’юст.

Зокрема, за словами міністра юстиції, у перший день нового року набувають чинності 10 базових законів: «Про Державний бюджет України на 2013 рік», «Про Державний земельний кадастр», «Про громадські об’єднання», «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», «Про зайнятість населення», «Про екстрену медичну допомогу», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості».

Крім того, набувають чинності окремі статті або частини двох кодексів – Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, а також 6 базових законів - «Про культуру», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про безоплатну правову допомогу», «Про вибори народних депутатів України», «Про адміністративні послуги», «Про державні лотереї в Україні».

Рештою законів, що набувають чинності з 1 січня 2013 року, вносяться зміни до чинного законодавства.