Президент України Віктор Янукович визначив повноваження міністра Кабінету Міністрів України.

Відповідний указ від 28 грудня 2012 року розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документом, міністр Кабінету Міністрів України очолюватиме Секретаріат Кабінету Міністрів.

Міністр, відповідно до покладених на нього завдань: вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабміном проектів нормативно-правових актів, інших документів, контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів, доручень прем'єр-міністра; організовує роботу Секретаріату, подає для схвалення прем'єр-міністру проект порядку денного засідання Кабміну.

Також міністр Кабінету Міністрів особисто подає прем'єру на підпис прийняті урядом акти та для візування - схвалені проекти законів України, актів та доручень Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів щодо застосування до таких законів Президентом права вето, доповідає про виконання особистих доручень прем'єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

Міністр вносить на розгляд Кабінету Міністрів плани організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів та організації виконання указів Президента України, та подає пропозиції з інших питань, що належать до його компетенції.

До повноважень міністра також віднесено інформування уряду про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Президента України, прем'єр-міністра України тощо.

Вносить прем'єру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників міністра; вносить Кабінету Міністрів подання щодо затвердження структури та граничної чисельності працівників Секретаріату; затверджує в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, у тому числі за поданням першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України - працівників патронатних служб першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів. Крім того, міністр Кабміну призначає на посади і звільняє з посад в установленому законодавством порядку за поданням керівника Апарату прем'єр-міністра України працівників Апарату, за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України - керівників і працівників патронатних служб першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, а також інших державних службовців і працівників Секретаріату (крім керівника Апарату прем'єр-міністра України).

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України В.Янукович призначив Олену Лукаш на посаду міністра Кабінету Міністрів.