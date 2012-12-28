Янукович вирішив, чим займатиметься Грищенко

Президент України Віктор Янукович визначив сфери, якими опікуватиметься віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко.

Відповідний указ від 28 грудня 2012 року розміщено на сайті глави держави.

Відповідно до рішення глави держави, К.Грищенко займатиметься сферами культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент звільнив К.Грищенка з посади міністра закордонних справ і призначив його віце-прем'єр-міністром.

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