ТОП-10 (28 грудня)

Показник фінансування імпорту за рахунок резервів НБУ опустився нижче критичного рівня

Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції до ЄС

Експортувати кукурудзу до Китаю готові дві компанії

Кабмін продовжив заборону на експорт нафти в 2013 році

Кабмін направив 710,5 млн грн на погашення боргів перед бюджетниками

Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 1,4 разу

В Україні борги із зарплати сягнули майже мільярда гривень

Заборгованість населення за комунальні послуги зросла до 11,6 млрд грн

В Україні введуть фінансовий вексель для оформлення бюджетних боргів

Президент схвалив оподаткування операцій з цінними паперами

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Показник фінансування імпорту за рахунок резервів НБУ опустився нижче критичного рівня

Показник фінансування імпорту майбутнього періоду за рахунок міжнародних резервів Національного банку України (НБУ) в листопаді опустився нижче критичного рівня (3 місяці - УНІАН) і склав 2,9 місяця. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«У листопаді дефіцит зведеного платіжного балансу (539 млн дол. США) був профінансований за рахунок резервних активів, також відбулося чергове планове погашення кредитів МВФ у розмірі 932 млн дол. США. У результаті міжнародні резерви скоротилися до 25,4 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 2,9 місяця», - говориться в повідомленні.

Згідно наданої інформації, дефіцит поточного рахунку в листопаді 2012 року скоротився до 841 млн дол. порівняно з 1,6 млрд дол. США в листопаді минулого року.

Це відбулося через скорочення дефіциту торгового балансу (на 262 млн дол. США) та зниження виплат за доходами від прямих інвестицій (на 460 млн дол. США).

У листопаді експорт товарів становив 6 млрд дол. США (на 5,1% менше, ніж торік). Низькі обсяги експорту в листопаді та в цілому в 2012 році обумовлені слабким світовим попитом на металургійну продукцію. Крім того, залишився низьким експорт нафтопродуктів через зупинку Лисичанського НПЗ.

Водночас, за даними Нацбанку, високий урожай та сприятлива зовнішня кон’юнктура на ринку зерна сприяли тому, що експорт зернових культур продовжив досягати нових історичних максимумів – 877 млн дол. США в листопаді (на 55.6% більше, ніж торік). Завдяки цьому продукція АПК уже третій місяць поспіль залишалася найбільшою експортною групою.

Обсяги імпорту товарів скоротилися на 7.8% (порівняно з листопадом 2011 року) до 7,4 млрд дол. США. Насамперед це пов’язано зі зниженням енергетичного імпорту (на 22,3%) через зменшення вартісних обсягів імпорту газу (на 5,7%), нафти (на 78.5%) та нафтопродуктів (на 19.7%). Крім того, четвертий місяць поспіль після закінчення Євро-2012 знижувався імпорт продукції машинобудування (у листопаді - на 19,7%). Водночас поставки продукції АПК та хімічної галузі продовжили зростати (на 26,4% та 10,3% відповідно).

Сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій у листопаді знову стало додатним - 302 млн дол. США. Формування профіциту було зумовлено збільшенням припливу прямих іноземних інвестицій та розміщенням єврооблігацій України. За 11 місяців 2012 року профіцит капітального та фінансового рахунку становив 9,1 млрд дол. США (за аналогічний період минулого року - 6,7 млрд дол. США).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді склав 685 млн дол. США. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну з початку року становив 7,2 млрд дол. США, що на 17% більше, ніж за 11 місяців 2011 року. До реального сектору економіки було спрямовано 94% обсягів інвестицій.

Чисті залучення за кредитами та облігаціями в листопаді становили 984 млн дол. США (з початку року - 5,2 млрд дол. США, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Приріст готівкової валюти поза банками знизився до 1,5 млрд дол. США (порівняно з 1,8 млрд дол. США в жовтні). Загалом за 11 місяців 2012 року приріст готівкової валюти становив 8,1 млрд дол. США, що на 22,2% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції до ЄС

Кабінет Міністрів сформував департамент з питань асоціації та інтеграції до Євросоюзу в структурі Секретаріату Кабміну.

Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений у 2010 році.

На сьогодні в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріат Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.

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Експортувати кукурудзу до Китаю готові дві компанії

На сьогодні здійснювати експорт кукурудзи до Китаю планують дві компанії –«Райз» і «Райз-Максимко», що входять до агрохолдингу UkrLandFarming, а також Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ). Про це повідомляється на сайті Державної служби карантину рослин України.

Згідно з повідомленням, ці компанії пройшли первинну реєстрацію відповідно до наказу Міністерства аграрної політики і продовольства №690 «Про затвердження порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом і оборотом об'єктів регулювання».

На сайті Держслужби карантину рослин опубліковано список місць, де зберігається підготовлена до експорту кукурудза.

Нагадаємо, що за інформацією Мінагропроду, Україна цього року вперше одержала квоту на експорт кукурудзи до Китаю в обсязі 2 млн тонн.

У листопаді Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю.

За оцінками Мінагропроду, врожай кукурудзи в Україні в 2012 році становив близько 21 млн тонн.

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Кабмін продовжив заборону на експорт нафти в 2013 році

Кабінет Міністрів продовжив дію нульової квоти на експорт нафти українського походження на 2013 рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1201 від 19 грудня 2012 року.

Згідно з документом, квоту на експорт природного газу українського походження досі не визначено, передбачається встановити її відповідно до прогнозного річного балансу надходження і розподілу природного газу, затвердженого Кабінетом міністрів.

У постанові також зазначається, що в разі підвищення квоти на експорт нафти відповідні ліцензії видаватимуться з урахуванням рішення спеціальної комісії, створеної Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою встановив квоту на експорт сирої нафти українського походження в 2012 році на рівні 0 тонн. Квоту на експорт природного газу українського походження не було визначено.

У 2010 і 2011 роках природний газ і нафта українського походження входили до переліку товарів, що підлягають ліцензуванню, але обсяг квот з їхнього експорту не затверджувався.

За даними Державної служби статистики України, у січні-листопаді Україна не здійснювала експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом.

Верховна Рада 17 червня 2011 року дозволила експорт українського природного газу. Закон «Про основи функціонування ринку природного газу» було доповнено положенням, яке дозволяє НАК «Нафтогаз України» і його дочірнім підприємствам експортувати природний газ, що видобувається в країні, в обсязі, що затверджується профільним міністерством.

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Кабмін направив 710,5 млн грн на погашення боргів перед бюджетниками

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 24 грудня здійснив перерозподіл раніше нерозподілених дотацій держбюджету на користь місцевих бюджетів на суму 710,5 млн грн з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості бюджетних установ з оплати енергоносіїв і виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.

Згідно з розпорядженням, кошти виділені як дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості.

Мінфіну приписали внести відповідні зміни до розпису держбюджету, а облдержадміністраціям – розподілити асигнування між обласними бюджетами, бюджетами міст обласного підпорядкування і районними бюджетами.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн. Водночас новопризначений міністр соціальної політики України Наталія Королевська пообіцяла докласти всіх зусиль для погашення боргів ще до кінця 2012 року.

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Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 1,4 разу

Дефіцит платіжного балансу України за січень-листопад 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,4 разу - до 3,336 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців ц.р. зріс на 37,5% - до 12,443 млрд дол., а профіцит фінансового рахунку збільшився на 36% - до 9,107 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) залишився приблизно на рівні відповідного періоду минулого року — 5,993 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 0,539 млрд дол. Зокрема, дефіцит поточного рахунку — 0,841 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій - 302 млн. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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В Україні борги із зарплати сягнули майже мільярда гривень

Заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 року зросла порівняно з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Як випливає з повідомлення, 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу - підприємства-банкрути та 5,5% - економічно неактивні підприємства.

Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості - 528 млн грн, найменший - у сфері культури та спорту - 2,2 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано у Донецькій області - 158,758 млн грн та Харківській області - 124,972 млн грн. Найменший розмір боргу - у Чернівецькій області - 45 тис. грн та в Рівненській області - 1,580 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн.

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Заборгованість населення за комунальні послуги зросла до 11,6 млрд грн

Жителі України в січні-листопаді 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 33,1 млрд грн, що становить 99,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій і Закарпатській областях (103,2 і 102,8%), найнижчий – у Київській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Луганській та Рівненській областях (97,3-97,9%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в листопаді п.р. зменшилися на 5,2% порівняно з листопадом 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 443,6 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2012 року збільшилася на 8,8% порівняно з жовтнем 2012 року і на кінець листопада п.р. становила 11 млрд 686,9 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,8 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах України.

Зокрема, в листопаді заборгованість за три і більше місяці мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 28,2% власників особових рахунків, за вивіз побутових відходів – 18,6%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 21,5%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,7%, за газопостачання – 19,1%.

У січні-листопаді п.р. населення сплатило за електроенергію 9 млрд 339,9 млн. грн, що становить 144% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській, Одеській і Закарпатській областях (221,9-209%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (80,9%-96,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець листопада 2012 року становила 2 млрд 869 млн. грн.

У січні-листопаді 2012 р. населення України уклало 64,5 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 183,7 млн. грн, а сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 149,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в січні-жовтні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 30,3 млрд грн, що становить 102,4% від нарахованих за цей період сум.

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В Україні введуть фінансовий вексель для оформлення бюджетних боргів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 5518-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», яким в Україні запроваджується фінансовий вексель для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, закон було прийнято Верховною Радою 6 грудня.

Згідно з поясненням, розміщеним на офіційному сайті ВР, закон доповнює положення Бюджетного кодексу і надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обігу, обліку і розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування. Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість припинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку. Закон також встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків і розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, використовуватимуться під час оформлення заборгованості з ПДВ, підтверджена сума якої, за офіційними даними Держподатслужби, становить 5,5 млрд грн. Державна податкова служба України очікує, що механізм запровадження казначейських векселів як інструменту оформлення платежів з відшкодування податку на додану вартість запрацює вже в першому кварталі 2013 року. Міністр доходів і зборів О.Клименко стверджував, що фінансовий вексель буде дуже цікавим фінансовим інструментів для бізнесу.

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Президент схвалив оподаткування операцій з цінними паперами

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», яким запроваджується оподаткування операцій з цінними паперами.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада попереднього скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. У відповідності з цими змінами на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Водночас біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко впевнений, що ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.

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УНІАН