Баланс тижня: нові призначення в Кабміні, Клименко forever, ВВП до 1%, Китай іде до нас

Центральною подією цього тижня звичайно ж стало призначення у понеділок складу нового Кабінету Міністрів України, який, хоч і зберіг на чолі поважного Миколу Азарова, досить відчутно омолодився і набув нового першого віце-прем'єра в особі Сергія Арбузова.

Очевидно, вже немає сенсу переповідати, кого і на які посади було призначено, про це за тиждень написано чимало, проте хочеться відзначити достатньо помітний тренд останнього часу - брак коментарів представників бізнесу щодо останніх кадрових призначень. Навіть попри те, що дані зміни, очевидно, будуть в подальшому напряму впливати на їх бізнеси, відповіді на прохання прокоментувати ті чи інші кадрові призначення були майже завжди однотипні і наче списані з одного примірника - "ми не коментуємо політику".

Якщо ж звернутися до коментарів експертів, то більшість з них сходиться на думці, що призначений уряд очевидно буде перехідним, що це така собі "школа життя" для нинішнього першого віце-прем'єра пана Арбузова, вимушена зупинка у його поступовому русі на посаду прем’єр-міністра.

Щодо самого складу, то також не треба бути якимось провидцем, аби розуміти, що представники данного уряду за своєю "родовою" належністю подібні до триголового Змія Горинича, де одна голова - це люди Ахметова, друга - Фірташа і третя, мабуть основна, - люди з оточення Януковичів. Водночас, за результатами даних кадрових змін відбулось певне "очищення" уряду від представників та власників менш потужних промислово-фінансових угруповань. Зокрема, урядові ряди покинули такі відомі, але, певно, не досить фінансово- чи політично підкріплені постатті як Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський, Петро Порошенко...

Очевидно, що саме на врахуванні інтересів трьох вищезазначених груп впливу (Ахметов, Фірташ і Януковичі) і будуватиметься в майбутньому політика нового уряду. Якому, до речі, доведеться вирішувати, мабуть, чи не найскладніші завдання з часів набуття Україною незалежності. За словами керівника аналітичного підрозділу «Інвестиційний Капітал Україна» Олександра Вальчишена, новопризначений уряд повинен буде розв’язати два головних питання 2013 р. - відновлення зростання реального ВВП майже з нуля до 3-4% і рефінансування зовнішніх боргів. За його словами, ключовим питанням 2013 року залишається також питання "з ким співробітничатиме уряд – з МВФ чи з Кремлем, які обидва здатні вирішити цю проблему, але з боку Києва мають бути зроблені певні поступки". Як відзначив експерт, у разі співпраці з МВФ поступки матимуть економічний характер, і є позитивними для країни та її громадян в середньо- і довгостроковій перспективі. "У разі співпраці з Кремлем поступки матимуть економічний і політичний характер, тобто означають часткову втрату суверенітету (контроль за фіскальною і монетарною політикою), що є негативом для перспектив країни та її громадян", - додав О.Вальчишен.

Очевидно, справжньою "родзинкою" кадрових призначень цього тижня стало створення на базі Державної податкової служби і Державної митної служби нового міністерства - Міністерства доходів і зборів. На жаль, представники бізнесу і тут публічно практично не висловились щодо цих новацій, дотримуючись тренду останнього часу - "ми не говоримо про політику". Що ж до експертів, то їхні думки розійшлись.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, створення Міністерства доходів і зборів означає, що основним пріоритетом економічної політики України у найближчий період буде «фіскальний компонент».

Втім, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що створення нового відомства підвищить якість фіскального адміністрування. "Дуже часто функції ДПСУ і митниці перетиналися, особливо у частині оподаткування підакцизних товарів, що імпортуються. Тепер цього вдасться уникнути", - заявив Савченко.

Та й сам прем’єр Азаров зауважив, що створення нового міністерства повинно унеможливити ухилення від сплати податків.

Варто зазначити, що новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко вже встиг заявити в інтерв'ю одному з українських економічних видань, що планує з 2014 р. ввести загальне декларування фізичними особами своїх доходів. Певно на основі цієї заяви можна спробувати вибудувати і подальший логічний ланцюжок кроків та дій нового міністерства...

Що ж до макроекономічних показників, то цього тижня майже непоміченним пройшло майже зізнання діючої влади у майже провалі її економічної політики цього року. А саме - Президент України Віктор Янукович зробив одне, здавалось би, вже очевидне для будь-кого, хто більш менш стежить за економічними подіями в країні, але таке нове для влади зізнання про те, що зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, «За попередніми оцінками уряду, за рік очікується зростання ВВП на рівні до 1%», - так і сказав Віктор Янукович. Для довідки нагадаємо, що державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.

Ще одною знаковою новиною в макроекономічній царині цього тижня стала інформація щодо ситуації здержавним боргом України. Згідно з даними Міністерства фінансів, сума державного і гарантованого державою боргу України в листопаді збільшилася на 1,25 млрд дол. - до 62,7 млрд дол. Станом на 30 листопада 2012 р. державний і гарантований державою зовнішній борг становив 36,47 млрд дол. (58% від загальної суми боргу), державний і гарантований державою внутрішній борг - 26,2 млрд дол. (41,85%). На думку головного економіста Dragon Capital Олени Білан, зростання державного боргу України в листопаді було зумовлене збільшенням внутрішніх зобов'язань на 3,2% (місяць до місяця), +21% з початку року - до 26 млрд дол. в результаті активного розміщення Міністерством фінансів внутрішніх облігацій. У листопаді Мінфін розмістив гривневі ОВДП на суму 5,8 млрд грн, що стало другим за обсягом результатом в цьому році. За словами Білан, більшість проданих паперів були довгостроковими, з погашенням через 5-7 років, а розміщення проходили в умовах надзвичайно низької банківської ліквідності, що свідчить про їх неринкову природу. Експерт також очікує подальшого збільшення державного боргу в грудні у зв'язку з випуском квазі-суверенних єврооблігацій на 550 млн дол. і можливим випуском гарантованих державою внутрішніх облігацій на 14 млрд грн (1,8 млрд дол) Держагентством автомобільних доріг «Укравтодор».

На цьому фоні майже чи не позитивною новиною стало скорочення дефіциту поточного рахунку України в листопаді до 0,8 млрд. дол. з 1,6 млрд. дол. у жовтні. Фінансовий рахунок в листопаді був зведений з профіцитом 0,3 млрд. дол. (порівняно з дефіцитом 0,4 млрд. дол. в жовтні), завдяки чому дефіцит платіжного балансу минулого місяця знизився до 0,6 млрд. дол. з 2 млрд. дол. у жовтні. Експерти з Dragon Capital вважають, що значне скорочення дефіциту поточного рахунку в листопаді відбулося завдяки різкому зниженню імпорту (в основному енергетичного та продукції машинобудування) і суттєвому зменшенню негативного сальдо за статтею доходів, яке НБУ пояснив зниженням виплат за доходами від прямих інвестицій. Експорт зернових залишався на високому рівні, що допомогло компенсувати як і раніше слабкі показники експорту сталі. В результаті, дефіцит торгівлі товарами в листопаді скоротився на 0,5 млрд. дол. м/м до 1,3 млрд. дол. Поверненню до позитивного сальдо фінансового рахунку, за словами експертів, посприяло розміщення суверенних єврооблігацій на 1,25 млрд. дол. і деяке зниження темпів відтоку валюти через готівковий ринок (до 1,5 млрд. дол. з 1,8 млрд. дол в жовтні), якому частково сприяло активне обговорення законопроекту про податок на продаж готівкової валюти.

Крім того, приплив прямих іноземних інвестицій в листопаді збільшився до 0,7 млрд. дол. і за одинадцять місяців ц.р. склав 6 млрд. дол. (без змін р/р). У той же час, зазначає О.Білан, незважаючи на покращення як поточного, так і фінансового рахунку, минулого місяця загальний платіжний баланс залишився негативним. Це, разом з виплатою 0,9 млрд дол. за кредитами МВФ, призвело до зниження резервів НБУ до 25,4 млрд дол. (-20% з початку року і менше вважається безпечним рівнем тримісячного імпорту). За результатами 2012 р. дефіцит поточного рахунку може досягти рекордних 8% ВВП (14 млрд. дол), перевищивши рівень 2008 року.

Український уряд також залучив цього тижня китайські інвестиції на реалізацію проектів заміщення газу вугіллям вітчизняного видобування. Зокрема, 25 грудня 2012 року у Кабміні відбулося підписання кредитної угоди між "Нафтогазом" та Держбанком розвитку Китаю щодо фінансування програми заміщення газу українським вугіллям на суму 3,656 млрд доларів під держгарантії уряду України. Згідно з цією угодою планується "досягнути об’єму заміщення газу вугіллям близько 4 млрд кубометрів щорічно, створити нові робочі місця (тільки на об’єктах інвестування до 2020 осіб), щорічно економити валюту в середньому до 1,5 млрд доларів" та ін. Якщо до того ж згадати, що на наступний рік закладена в держбюджет сума держгарантій становить 50 млрд грн, то простору для подальших дій українського уряду щодо залучення нових кредитів (і відповідно збільшення розміру держборгу) лишається ще достатньо...

Віталій Неборак