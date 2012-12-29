ТОП-10 (29 грудня)

Дефіцит держбюджету України виріс у 3,7 раза - до 41,2 млрд грн

Янукович призначив Олену Лукаш представником Президента в Конституційному Суді

Мінфін виділив місцевим бюджетам в цілому 3,345 млрд грн дотацій на виплату зарплат

Королевська: до 30 грудня борги із зарплат бюджетників повинні бути ліквідовані

«Енергоатом» зробить повторну спробу залучити кредит на 400 млн грн

ФДМУ продав останній держпакет акцій Харківської ТЕЦ-5 за 16 млн грн

Міністр оборони обіцяє, що призов в армію відмінять вже у 2013 році

КрАСЗ призупинив виробництво через проблеми з імпортом кузовів

НБУ дозволив Лагуну купити 100% акцій "Кредитпромбанку"

Кабмін відстрочив надання сертифікатів GMP під час імпорту ліків до України

***

Дефіцит держбюджету України виріс у 3,7 раза - до 41,2 млрд грн

Державний бюджет України за січень-листопад 2012 року зведено з дефіцитом 41,222 млрд грн, що в 3,7 раза більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Дефіцит загального фонду держбюджету порівняно з минулим роком зріс у 3,9 раза — до 38,618 млрд грн.

У січні-листопаді 2012 року доходи держбюджету становили 305,641 млн грн, що становить 82% від планового показника на цей рік. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 259,250 млрд грн, що становить 80% від річного планового показника.

Надходження ПДВ становили 166,795 млрд грн, що на 8,6% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами за січень-листопад 2012 р. здійснено в обсязі 43,868 млрд грн. Порівняно з січнем-листопадом 2011 року відшкодування ПДВ збільшилося на 11,2%, або на 4434,1 млн грн.

Надходження податку на прибуток підприємств становили 50,909 млрд грн, що на 2,1% менше показника січня-листопада 2011 року й обумовлено зниженням з 1 січня ц.р. ставки податку з 23% до 21%.

Крім того, загальний фонд держбюджету отримав 21,445 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. До аналогічного періоду минулого року надходження податку збільшилися на 7%.

До спеціального фонду державного бюджету за 11 місяців 2012 року надійшло 46,391 млрд грн, на 5,5% більше, ніж роком раніше.

Власні надходження бюджетних установ до державного бюджету за січень-листопад 2012 р. становили 18,393 млрд грн, що на 2,884 млрд грн менше аналогічного показника 2011 р. У Мінфіні це пояснюють тим, що частина власних надходжень бюджетних установ була перенесена зі спеціального фонду до загального фонду з метою впорядкування надання платних послуг бюджетних установ.

Касові витрати держбюджету за січень-листопад 2012 р. становили 342,450 млрд грн, що становить 83% від планового показника на поточний рік. У т.ч. витрати загального фонду становили 298,311 млрд грн, що становить 72% від запланованих витрат на весь 2012 рік.

У січні-листопаді 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 13,813 млрд грн.

Дотації вирівнювання в січні-листопаді 2012 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано в сумі 47,205 млрд грн, субвенції та додаткові дотації — 56,796 млрд грн.

За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за січень-листопад 2012 р. надійшло 1,356 млрд грн, зокрема до загального фонду 683,8 млн грн. При цьому з держбюджету надано кредити в сумі 5,768 млрд грн, зокрема із загального фонду - 240,7 млн грн.

За січень-листопад 2012 року від приватизації до державного бюджету надійшло 6,683 млрд грн.

За даними Мінфіну, зведений бюджет за січень-листопад виконано з дефіцитом 33,915 млрд грн. При цьому сума доходів зведеного бюджету становила 395,331 млрд грн, витрат — 42,480 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати — 413,605 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 360,501 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано в сумі 38,807 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду — 34,923 млрд грн.

***

Янукович призначив Олену Лукаш представником Президента в Конституційному Суді

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 768/2012 призначив міністра Кабінету Міністрів України Олену Лукаш представником Президента України в Конституційному Суді України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня В. Янукович призначив Олену Лукаш на посаду міністра Кабінету Міністрів.

Перед цим О.Лукаш була звільнена з посади радника Президента - представника Президента в Конституційному Суді України.

***

Мінфін виділив місцевим бюджетам в цілому 3,345 млрд грн дотацій на виплату зарплат

Міністерство фінансів України повністю розподілило бюджетні дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в обсязі 3,345 млрд грн, що пішли на виплату заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної казначейської служби.

Як сказано в повідомленні, кошти виділялися у кілька етапів. 6 грудня 2012 року на рахунки місцевих бюджетів надійшло 1,630 млрд грн. Ще 659,5 млн грн регіони одержали 21 грудня. Два дні тому, 27 грудня, місцеві бюджети поповнилися ще на 710,5 млн грн. Учора, 28 грудня, в регіони було направлено ще 345 млн грн.

Згідно з даними Держказначества, найбільший обсяг дотацій одержали Київ – 978, 8 млн грн, Чернігівська область – 328,4 млн грн, Івано-франківська область – 231 млн грн, Донецька область - 226,8 млн грн, і Дніпропетровська область – 211 млн грн. Найменший обсяг одержала Волинська область – 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 року зросла порівняно з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн. грн) - до 950,5 млн грн. При цьому заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн.

***

Королевська: до 30 грудня борги із зарплат бюджетників повинні бути ліквідовані

Міністр соціальної політики Наталія Королевська заявляє, що заборгованість із зарплат бюджетників має бути ліквідована до 30 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Усі регіони у повному обсязі отримали кошти для виплати зарплат працівникам бюджетної сфери. Я особисто проконтролювала, щоб кошти дійшли до регіонів. Зараз керівники областей несуть персональну відповідальність, щоб кошти дійшли до людей. На вчорашній селекторній нараді я ще раз нагадала їм про це. Ми зробили все, щоб працівники бюджетної сфери зустріли Новий рік без боргів», - наголосила Н.Королевська.

Міністр зазначила, що посилено контроль щодо виплати зарплат бюджетникам.

«При Мінсоцполітики відновлено роботу Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості по зарплаті. Також міністерство звернулося до профспілок для того, щоб вони своєчасно інформували про виникнення заборгованості у бюджетній сфері. Посилено моніторинг звернень громадян через «гарячу» телефонну лінію Кабінету Міністрів України», - додала Н.Королевська.

Прес-служба нагадує, що прем’єр-міністр України Микола Азаров 24 грудня доручив міністру соціальної політики Н.Королевській узяти на контроль питання виплати заробітних плат.

***

«Енергоатом» зробить повторну спробу залучити кредит на 400 млн грн

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір повторно залучити кредит у розмірі 400 млн грн, після того як у першій декаді грудня компанії не вдалося залучити кредит на аналогічну суму.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує залучити кредит у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії строком на один рік.

Прийом заявок на надання компанії кредитних коштів триватиме до 11 години 30 січня 2013 року.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів планується на 15 годину 30 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за період із жовтня по грудень «Енергоатом» залучив кредитні кошти в розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою щонайбільше 18% річних.

Залучені кошти спрямують на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Станом на 1 жовтня 2012 року дебіторська заборгованість держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом» за електроенергію, відпущену оптовому ринку електроенергії, становить 5,9 млрд грн. Водночас критична кредиторська заборгованість «Енергоатому» за рішеннями суду та виконавчими приписами на 1 жовтня 2012 становить 573 млн грн.

За словами директора Центру взаємодії з органами державної влади та оптовим ринком електроенергії НАЕК «Енергоатом» Костянтина Запайщикова, у разі непродовження дії закону № 2711 з січня 2013 року кредитори компанії автоматично почнуть процес її банкрутства, вимагаючи повернення старих боргів.

НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва 45% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

***

ФДМУ продав останній держпакет акцій Харківської ТЕЦ-5 за 16 млн грн

Фонд державного майна України продав останній держпакет акцій у розмірі 5,38% однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей Харківської ТЕЦ-5 за 15,921 млн грн.

Пакет акцій був реалізований за стартовою ціною - 1 грн за акцію. Ім'я покупця не розкривається.

Як повідомляв УНІАН, маловідома київська компанія «Укрістгаз» 7 листопада ц.р. перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни (329,4 млн грн - УНІАН).

Відповідно до фіксованих умов конкурсу покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становив 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.

***

Міністр оборони обіцяє, що призов в армію відмінять вже у 2013 році

Міністр оборони України Павло Лебедєв обіцяє, що у 2013 році буде призупинено призов на строкову військову службу з одночасним переходом до комплектування армії виключно за контрактом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, вітаючи військовослужбовців та працівників ЗС України, ветеранів Збройних Сил та членів їхніх сімей з новорічними та різдвяними святами П.Лебедєв сказав: «Вже у новому році на нас чекають нові, масштабні завдання. Президентом України визначено шляхи подальшого реформування і розвитку Збройних Сил. Українське військо зазнає докорінних змін. Буде переглянуто структуру та систему управління Збройними Силами і поліпшено систему підготовки фахівців, призупинено призов на строкову військову службу з одночасним переходом до комплектування армії виключно за контрактом, як це зроблено сьогодні у провідних країнах світу».

За словами міністра, військова реформа не обмежиться зміною структури Збройних Сил, їхньої чисельності та принципу комплектування, а “максимальна увага буде зосереджена на виконанні завдань, які ставить керівництво держави щодо оснащення Збройних Сил України новими та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, інтенсифікації бойової підготовки та підвищення вишколу особового складу, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та їх родин, участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”.

***

КрАСЗ призупинив виробництво через проблеми з імпортом кузовів

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) з 29 грудня зупинило виробництво до 21 січня 2013 року.

Про це повідомили у відділі економіки міськвиконкому Кременчука.

За їх даними, підприємство повідомило у мерії про припинення виробництва на час новорічних свят.

На підприємстві пояснили, що зупинили виробництво через складну ситуацію на авторинку під час імпорту кузовів для легкових автомобілів, а також заявили, що мають запас продукції для можливої ​​реалізації.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований у 1995 р. Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійному та післягарантійному обслуговуванні автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС". Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.

***

НБУ дозволив Лагуну купити 100% акцій "Кредитпромбанку"

Національний банк України дозволив основному акціонерові "Дельта Банку" Миколі Лагуну придбати 100% акцій "Кредитпромбанку", повідомляє прес-служба "Дельта-Банку".

Як йдеться у повідомленні, Нацбанк також погодив призначення головою правління "Кредитпромбанку" Віталія Масюри, який за сумісництвом обіймає посаду першого заступника голови правління "Дельта Банку".

Попередній дозвіл Антимонопольного комітету України на здійснення цієї операції було отримано 25 грудня.

Як повідомляв раніше УНІАН, співвласник "Дельта Банку" (м. Київ) Микола Лагун купує великий український банк "Кредитпромбанк" за символічну ціну 1 долар.

"Кредитпромбанк" працює на ринку України з 1997 року. За даними Національного банку, на 1 жовтня 2012 року банк посідає 19-е місце серед 175-ти банків України (активи становлять 12,548 млрд грн).

***

Кабмін відстрочив надання сертифікатів GMP під час імпорту ліків до України

Кабінет Міністрів України відстрочив до 15 лютого запровадження обов'язкової вимоги до імпортерів ліків про надання сертифікатів виробничої відповідності міжнародним стандартам GMP.

Відповідне рішення було ухвалене на розширеній нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

Раніше пропонувалося запровадити обов'язкове надання сертифікатів з 1 січня 2013 року.

Як сказано в повідомленні, ухвалене рішення дасть імпортерам час на отримання необхідних сертифікатів, а Державній службі з лікарських засобів – час на проведення перевірок медпрепаратів з метою недопущення на ринок фальсифікованої й неякісної продукції.

«Нам вдалося досягти принципової та компромісної домовленості між Урядом і учасниками фармацевтичного ринку про те, що з 15 лютого 2013 року до України імпортуватимуться виключно ті лікарські засоби, виробництво яких відповідає найвищим міжнародним стандартам якості, зокрема, GMP», - цитує прес-служба К.Грищенка.

За його словами, запровадження сертифікаційних вимог з 1 січня могло б привести до виникнення дефіциту життєво необхідних ліків.

Як сказано в повідомленні, Державна служба з лікарських засобів зобов'язалася в найкоротші терміни опрацювати всі заявки на видачу сертифікату відповідності GMP і провести інспекцію виробничих дільниць за кордоном у терміни, визначені виробниками ліків.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Державна служба з лікарських засобів пояснювала запровадження в Україні жорстких стандартів виробництва і контролю якості лікарських засобів обов'язком країни - учасниці міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), до якої Україна приєдналася в 2011 році. За інформацією Держлікслужби, для українських підприємств вимоги GMP є обов'язковими з 2010 року. Впродовж останніх двох років Держлікслужба регулярно проводила виробничі перевірки, в результаті яких 25% українських фармвиробників були позбавлені ліцензії за невідповідність вимогам GMP.

Відносно іноземних підприємств, за даними Держлікслужби, проводиться добровільна процедура інспекційних перевірок. У результаті таких перевірок у 40% випадках інспектори фіксували критичні невідповідності при виробництві і контролі якості ліків іноземного походження, що імпортуються переважно з держав Південно-Східної Азії.

Водночас у жовтні Держлікслужба заявляла, що запровадження сертифікації імпорту не приведе до дефіциту ліків, навіть незважаючи на те, що в Державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано 13 721 лікарський препарат, з яких 9 824 – ліки імпортного виробництва.

Варто зазначити також, що рішення про запровадження обов'язкового надання сертифікатів критикували учасники Американської торгової палати і Асоціації виробників інноваційних ліків «Апрад».

Довідка УНІАН. Належна виробнича практика (Good Manufacturing Practice, GMP) - це міжнародний стандарт якості, згідно з яким здійснюється виробництво лікарських засобів у країнах з жорсткою регуляторною системою, таких як країни ЄС і країни, регуляторні органи яких є членами Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S ), США, Японія та ін. GMP вимоги - це частина системи якості, яка гарантує, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до стандартів якості, що відповідають їх призначенню, а також відповідно до вимог реєстраційного досьє і специфікації на продукцію.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН