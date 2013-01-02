Україна цього року головує в ОБСЄ й ОЧЕС

У 2013 році Україна головуватиме в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко окреслив ключові пріоритети головування України в ОБСЄ у 2013 році, серед яких особливо відзначив врегулювання тривалих конфліктів, зміцнення заходів довіри і безпеки на просторі ОБСЄ, використання потенціалу Організації в забезпеченні енергетичної безпеки, сприяння економічному розвитку, в тому числі розбудові нових торговельних і транспортних коридорів.

Україна має намір ініціювати новий діалог у рамках ОБСЄ щодо нових засад майбутнього режиму контролю над звичайними збройними силами в Європі, який мав би враховувати безпекові інтереси усіх країн-учасниць ОБСЄ, незалежно від їх приналежності до будь-яких політико-військових угруповань.

Також Україна приділятиме значну увагу консолідації зусиль ОБСЄ у боротьбі з сучасними викликами і загрозами безпеці, такими як тероризм, торгівля людьми і наркотичними засобами, кіберзлочинність, організована транскордонна злочинність.

Серед пріоритетів головування України в ОБСЄ значне місце посідатимуть питання людського виміру, зокрема, захисту фундаментальних прав і свобод людини на просторі ОБСЄ. Екс-міністр також підтримав необхідність ширшого залучення громадянського суспільства для досягнення цілей Організації.

К. Грищенко також висловив сподівання, що головування в ОБСЄ у 2013 році сприятиме євроінтеграції України.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про налаштованість України забезпечити ефективне головування в ОБСЄ в 2013 році.

Президент України Віктор Янукович заявляв, що Україна під час головування в ОБСЄ у 2013 році хоче зробити свій внесок у зміцнення безпеки.

Глава держави підкреслив, що головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі є одним із найбільш відповідальних і почесних завдань України в новітній історії її дипломатії.

«Розглядаємо ОБСЄ як оптимальний інструмент для розв’язання заморожених конфліктів та зміцнення взаємної довіри», - сказав В.Янукович.

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Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в ОЧЕС

Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Минулого року екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко запевняв, що зусилля України у період головування в ОЧЕС спрямовуватимуться на зміцнення регіональної ролі організації.

К.Грищенко запропонував низку регіональних ініціатив, серед яких – реалізація проектів та програм регіонального значення, зокрема, Чорноморської окружної автомагістралі та морських магістралей, підписання багатосторонньої угоди щодо інтермодальних перевезень та реалізації проекту з прямого вантажного поромно-залізничного сполучення тощо.

Зокрема, К.Грищенко зазначав, що Україна, керуючись Статутом ОЧЕС, Декларацією Стамбульського Саміту з нагоди 20-річчя організації та оновленим Економічним Порядком денним ОЧЕС, „продовжуватиме просування розвитку багатостороннього економічного співробітництва. Ця робота здійснюватиметься шляхом практичного виконання раніше затверджених рішень та укладених угод, посилення проектно-орієнтовного підходу до діяльності ОЧЕС через реалізацію проектів та програм регіонального виміру. Україна приділятиме належну увагу сферам торгівлі та транспорту, енергетики, науки і технологій, туризму, захисту навколишнього середовища та боротьби із організованою злочинністю”.

Екс-міністр закордонних справ України також звертав увагу на необхідність ефективної координації в оцінці екологічних проблем, виявлення регіональних цілей і завдань сталого розвитку та наголошував, що організація має приділяти набагато більше уваги вирішенню проблем конкретних прибережних районів, селищ і міст.

Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 січня по 30 червня 2013 року.

Довідка. Процес Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) був започаткований 25 червня 1992 року з підписанням його країнами – учасницями Стамбульської декларації та Босфорської заяви.

5 червня 1998 року на Ялтинському саміті ЧЕС було укладено Статут Організації ЧЕС.

Наразі членами Організації є 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.