Азаров пообіцяв підтримати в 2013 році зростання внутрішнього ринку і захищати робочі місця

Прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв українцям у 2013 році підтримати зростання внутрішнього ринку та захищати робочі місця.

Про це йдеться у новорічному привітанні глави Кабміну, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Прем’єр нагадав, що минулого року Україна провела європейський чемпіонат з футболу, який став справжнім святом для вболівальників. «Українці переконали себе і весь світ, що на шляху до високої мети для нас немає нездоланних перешкод», - додав він.

За словами М.Азарова, також 2012 року українці розвивали внутрішнє виробництво, будували школи, дитячі садки і лікарні, мости і аеропорти; виростили непоганий врожай; забезпечили достаток в державі.

Уряд відкрив для українських виробників зовнішні ринки, уклавши угоди про зони вільної торгівлі з різними країнами.

Крім того, 2012 року Україна зробила історичний крок до асоціації з Європейським Союзом.

За словами М.Азарова, минулого року уряд почав втілювати нову соціальну політику Президента України, яка дозволяє поступово, але постійно підвищувати рівень життя наших людей.

Прем’єр нагадав, що народ України на демократичних виборах вільно висловив свою волю. Стали до роботи новий парламент і уряд.

«Тепер ми сповнені рішучості об’єднати в творчій роботі в інтересах народу України всі конструктивні політичні сили. Тому що в Новому році на нас чекає багато складної роботи. Ми докладемо всіх сил, щоб підтримати зростання внутрішнього ринку, будемо захищати кожне робоче місце в Україні, будемо підтримувати експорт українських товарів. Ми і далі будемо підвищувати зарплати, пенсії, соціальну допомогу, покращувати нашу освіту і охорону здоров’я. Все це разом є надійною основою добробуту в Україні. До цього ми прагнемо, для цього працюємо», - наголосив прем’єр-міністр.

М.Азаров побажав українцям у новому році миру, любові, здоров’я, оптимізму та втілення в життя кращих сподівань.